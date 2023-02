Der Düsseldorfer Waffenhersteller Rheinmetall könnte nach mehrmaligem knappen Scheitern im März nun doch in den Dax aufsteigen. Wie die Investmentbank Stifel Europe errechnete, rückte Rheinmetall erstmals am Montag auf den dafür nötigen Rang 33 in der Februar-Rangliste der Börse vor. Am Dienstag festigte sich dieser Platz mit einem hauchdünnen Vorsprung.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Ihre Entscheidung gibt die Deutsche Börse am Freitagabend nach amerikanischem Börsenschluss bekannt. Absteigen müsste der derzeit am schlechtesten auf der Rangliste platzierte Dax-Wert, nach Stifel-Berechnungen Fresenius Medical Care knapp hinter Continental.

Vor Kriegsausbruch in der Ukraine lag Rheinmetall weit vom Dax entfernt auf Rang 59 der Börsen-Rangliste, die auf Basis des Börsenwerts der frei handelbaren Aktien erstellt wird. Doch nach Kriegsbeginn verdoppelte sich der Aktienkurs. Die plötzliche steigende Nachfrage nach Rheinmetall-Panzern und anderen Waffen ließ die Gewinnerwartungen der Anleger steigen.

Rheinmetall war mehrfach Anwärter auf den Dax-Aufstieg, hatte aber im Juni knapp das Nachsehen hinter Beiersdorf, im September hinter Siemens Energy, im Dezember kam ihr Porsche zuvor und gerade im Februar hat die Commerzbank noch rechtzeitig ihren Gewinnausweis vorgelegt, um für Linde in den Dax kommen zu können, sonst wäre es Rheinmetall geworden.

In der Januar-Rangliste lag Rheinmetall noch auf Rang 37, doch der Kurs ist zuletzt wieder weit überdurchschnittlich gestiegen. Index-Fachmann Tom Koula von der Investmentbank Stifel Europe weist auf die Tatsache hin, dass in die immer zum Monatsende abgeschlossene Rangliste der Börse der Durchschnittswert der letzten 20 Handelstage des Monats eingeht, wovon für den Februar am Dienstag schon gut 19 Tage um waren und Rheinmetall mit 10,275 Milliarden Euro 26 Millionen Euro vor dem Dax-Wert Qiagen rangierte.

„Der Durchschnittskurs von Rheinmetall beträgt bisher 236 Euro, der aktuelle Kurs liegt mit 243 Euro aber höher, während bei Qiagen der Durchschnittskurs bisher 45 Euro beträgt und der aktuelle Kurs mit 43 Euro darunter liegt, so dass der Abstand im Verlauf des Dienstag eher noch größer werden dürfte als kleiner“, sagt Koula. Damit könnte Rheinmetall Rang 33 verteidigen, der zur Dax-Aufnahme nach der Regel „Fast Entry“ berechtigt. Für Qiagen ist es unerheblich, ob sie auf Rang 33 oder 34 liegen, dahinter sind noch gut ein halbes Dutzend anderer Dax-Werte platziert, wovon der kleinste, wahrscheinlich FMC, absteigen muss, wenn Rheinmetall Rang 33 schafft..

Eine Restunsicherheit bleibt bis Freitag, denn die Deutsche Börse führt ihre eigenen Berechnungen, wie viele Aktien sie als frei handelbar definiert. Am Freitagabend dürften auch Änderungen für den M-Dax bekanntwerden. Hier könnten der bayerische Rüstungskonzern Hensoldt und der Thüringer Opto-Elektronik-Konzern Jenoptik aufsteigen und Verbio und Software AG verdrängen. Alle Änderungen in den Indizes werden zum 20. März wirksam.