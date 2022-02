Vorsorge für das Alter : Wie Frauen für die Rente sparen können

Liebe Leserinnen! Heute geht’s mal allein um Ihr liebes Geld, genauer gesagt um Ihre künftige Rente. Mich hat vor drei Wochen eine Dame aus Hamburg angerufen. Sie schilderte mir mit bewegten Worten, seit dem jüngsten Rentenbescheid nicht mehr richtig schlafen zu können. Sie solle in 17 Jahren eine Rente von gerade mal 2000 Euro bekommen, und das sei ja nun doch ein bisschen wenig. Ich weiß nicht, wie Sie diese „Versorgung“ beurteilen. In meinen Augen ist alles eine Frage der Perspektive. Drei Haare auf dem Kopf sind relativ wenig, doch in der Suppe verhältnismäßig viel.

Volker Looman

Die aufgeregte Dame bezifferte ihr Nettoeinkommen auf 4000 Euro im Monat. Damit gehört sie in Deutschland zwar zum obersten Zehntel der Bevölkerung, doch was nützen solche Hinweise, wenn die Betroffenen ihre Lage ganz anders einschätzen? Die „schlaflose“ Hamburgerin will in 17 Jahren eine Rente von mindestens 3000 Euro beziehen, und da helfen nach meiner Einschätzung nur zwei Dinge: Arbeiten und sparen! Ich habe der Dame geraten, jeden Monat mindestens 1000 Euro zur Seite zu legen, und wenn Sie wissen wollen, wie die 204 Sparraten angelegt werden können, dann machen Sie es sich bequem und studieren Sie die folgenden Empfehlungen. Ich bin gespannt, wofür Sie sich entscheiden werden.