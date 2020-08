Begeisterung für Gold : „Ich möchte erhalten, was ich mir erarbeitet habe“

Gold ist ein Metall, das große Gefühle hervorruft. Es steht für Liebe (man denke an den Ehering), für Hass (zahlreiche Kriege wurden seinetwegen geführt), kurz: für große Emotionen. Gerade darum ist es so erstaunlich, dass ein Volk, dem die Welt eher nordische Kühle nachsagt, sich so sehr für Gold begeistert. Die Rede ist von den Deutschen. Kaum eine andere Nation ist dem Gold so verfallen.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Die Nachfrage nach Barren und Münzen hat sich in den ersten sechs Monaten dieses Jahres hierzulande sogar verdoppelt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, meldet das World Gold Council, die Organisation der Goldbergbaubranche und gewissermaßen die oberste Statistikbehörde aller Gold-Fans. Die Erklärung dafür scheint auf der Hand zu liegen: Corona. Viele dürften sich nun bestätigt fühlen, dass dies die richtige Entscheidung war. Denn zuletzt erreichte Gold ein neues Rekordhoch. Weder in Dollar noch in Euro gemessen, war eine Feinunze Gold (31,1 Gramm) jemals so viel wert. Die Deutschen haben ihren Teil zu der Entwicklung beigetragen, auch wenn es vor allem Profi-Investoren aus aller Welt sind, die den Preis treiben.