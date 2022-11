Aktualisiert am

Unruhe in der Branche : FTX-Pleite erhöht Insolvenzrisiko anderer Kryptounternehmen

Der Kollaps von FTX droht weitere Insolvenzen auslösen. Unterdessen arbeitet Binance-Chef Zhao am Image als Branchenguru.

Der König hält Hof: Binance-Chef Zhao im Juli bei der Feier zum 5. Geburtstag von Binance in Paris. Bild: Reuters

Der Kollaps der Kryptowährungsbörse droht auf andere Kryptounternehmen überzugreifen. So berichtet das „Wall Street Journal“, dass die Kryptobank BlockFi sich auf einen Insolvenzantrag vorbereite. Zu Wochenbeginn hatte das Unternehmen eingeräumt, durch die Pleite von FTX stünden „signifikante“ Summen im Feuer. Außerdem stoppte der Geldverleiher sämtliche Abhebungen.

Dies kommt allein deswegen nicht überraschend, weil FTX im Juli eine Option zum Kauf von BlockFi unterzeichnet hatte, als FTX-Chef Sam Bankman-Fried noch als der große Kryptoretter unterwegs war. Ebenfalls unmittelbar betroffen ist der insolvente Kryptoverleiher Voyager, dessen Vermögenswerte FTX für 1,4 Milliarden Dollar übernehmen wollte.

Beim Krypto-Hedgefonds Galois Capital stehen 40 bis 50 Millionen Dollar im Feuer, der Broker Genesis benötigte eine Liquiditätsspritze von 140 Millionen Dollar durch seine Muttergesellschaft, nachdem er offenlegte, dass in einem Konto bei FTX 175 Millionen Dollar eingefroren sind. Singapurs Staatsfonds Temasek muss nun angeblich einen Betrag zwischen 200 und 300 Millionen Dollar abschreiben, den dieser in FTX investiert hat.

Kurioserweise davongekommen ist der insolvente Kryptoverleiher Celsius, der seine Geschäftsverbindung mit FTX im Vorfeld des Konkurses fast vollständig aufgelöst hatte. Noch im Januar war es dabei um nicht weniger als 3,6 Milliarden Dollar gegangen, aktuell seien es noch 13 Millionen, sagte Restrukturierungsvorstand Chris Ferraro in einer Anhörung vor dem Insolvenzgericht am Dienstag. Zu verdanken sei das der Strategie gewesen, sich von anderen Kryptoplattformen unabhängig zu machen.

Kryptobörsen unter Rechtfertigungszwang

In der Branche gehen viele davon aus, dass es zu weiteren Insolvenzen kommen wird, etwa auch unter stark kreditfinanzierten Erzeugern von Bitcoin (Miner). Michael Novogratz, Gründer des Kryptoinvestors Galaxy Digital und des in der Finanzkrise ins Straucheln gekommenen Hedgefonds Fortress, sagte der Nachrichtenagentur Bloomberg, die Krise könne sich verschlimmern.

Derweil bemühen sich viele Kryptounternehmen darum, zu betonen sie selbst stünden solide da. So sagte etwa der Gründer der japanischen Kryptobörse bit Flyer, Yuzo Kano, der Nachrichtenagentur Bloomberg, man habe keine Geschäfte mit FTX gemacht, und so gebe es keine Auswirkungen. Kris Marszalek, Chef der Kryptobörse Crypto.com betonte ebenfalls, sein Unternehmen verfüge über eine starke Bilanz.

Zuvor waren Gerüchte aufgetaucht, dass es auch bei dieser Handelsplattform Probleme gebe. Die österreichische Kryptobörse Bitpanda hatte schon am Dienstag vermeldet, sie habe eine Sonderprüfung in Auftrag gegeben, die letztlich belegen solle, dass die verwahrten Einlagen vorhanden seien.

Bankman-Fried könnte in die USA zurückkehren

Unterdessen hat auch die auf den Bahamas ansässige zentrale Gesellschaft des Bankman-Fried-Imperiums, FTX Digital Markets Ltd., in den USA einen Insolvenzantrag nach Recht für international tätige Gesellschaften (Chapter 15) gestellt. Amerikanische vorläufige Insolvenzverwalter können so Zugriff auf Informationen über die Gesellschaft erhalten.

Behörden beider Länder sprechen dem Vernehmen nach derzeit darüber, Bankman-Fried zur Befragung in die USA zu bringen. Dieser kooperiere derzeit mit den Behörden der Bahamas, auch durch persönliche Gespräche. Dies ist für die Kryptoszene nicht selbstverständlich. Der mutmaßlich für den Zusammenbruch des Stablecoins Terra verantwortliche Do Kwon entzieht sich weiter den südkoreanischen Behörden.

Bankman-Fried teilte am Mittwoch über Twitter mit, die amerikanische Kryptobörse FTX US habe zum 7. November über ausreichend Mittel verfügt, alle Kunden auszuzahlen. Er räumte allerdings ein, dass nicht jeder das notwendigerweise so sehe.

Der „Kryptokönig“ poliert seine Krone

Über den Rettungsfonds für angeschlagene Kryptounternehmen, den Binance-Chef Changpeng „CZ“ Zhao am Montag in Aussicht stellte und der für Beruhigung am Kryptomarkt sorgte, gibt es weiter keine konkreten Informationen. Indes teilte Zao jetzt mit, es gebe großes Interesse von Investoren, sich an dem Fonds zu beteiligen.

Zhao, dem manche Beobachter eine Mitschuld am Zusammenbruch von FTX zuweisen, ist derzeit offenbar bemüht, über Twitter, das Lieblingskommunikationsmedium der Kryptobranche, als Wohltäter der Szene gesehen zu werden. Offizielle Stellungnahmen des Unternehmens gibt es dagegen nicht. Zhao hatte am 6. November mit einem Tweet, alle Bestände am FTX-Token FTT im Wert von damals mehr als einer halben Milliarde Dollar verkaufen zu wollen, zumindest zu einem Run auf die Einlagen bei FTX beigetragen.

„CZ“ habe genau gewusst, dass er damit eine Lawine auslöse, sagte Max Gokhman, Chefanlagestratege des Vermögensverwalters AlphaTrAI. Zhao räumte auf Twitter mittlerweile eine gewisse Mitverantwortung ein, stellt sich aber auf den Standpunkt, nicht mit einer Reaktion in diesem Ausmaß gerechnet zu haben. Er entschuldige sich dafür, in eine Blase gestochen zu haben, doch in fünf Jahren werde man rückblickend sehen, dass die Branche dadurch stärker geworden sei.

Binance habe zudem nie den FTX-Token FTT leer verkauft, vielmehr besitze man noch viele der Token. Man werde nun mit anderen Branchenunternehmen an gemeinsamen Geschäftsstandards arbeiten. Die Transparenz müsse in enger Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden verbessert werden

Auch wenn Zhao von einem Rettungsfonds spricht, so scheint er nicht viel davon zu halten, Kryptoverleihern unter die Arme zu greifen. Man habe sich eine Reihe dieser Unternehmen in den vergangenen Monaten angesehen, die meisten aber nehmen nur Geld der Nutzer und reichten dieses weiter, daher fehle es an intrinsischen Werten.

Zhao räumte ebenfalls ein, dass weder der Rettungsfonds noch die Idee eines Branchenverbandes von ihm stammten, sondern von Mitgründern und Regulierungsbehörden.