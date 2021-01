Chancen 2021 : Frauen und die Hürden im Kopf

Ein sorgenfreies und erfülltes Leben wünschen sich wohl die meisten Menschen. Die wenigsten dürften aber allein über die finanziellen Möglichkeiten dafür verfügen, sei es durch familiären Geldsegen, eine einträgliche Geschäftsidee oder das heißersehnte Lottoglück. Zwar lebt so mancher glücklich und zufrieden auch ohne viel Besitz. Doch allgemein gilt: Wer möglichst unabhängig sein will und sich keine Geldsorgen machen möchte, der braucht das Polster einer eigenen Altersvorsorge.

Denn auf die gesetzliche Rente allein ist in den allermeisten Fällen kein Verlass. Dies gilt zunächst einmal ganz unabhängig vom Geschlecht. In Zeiten fortwährend magerer Sparzinsen, wird zudem für Frauen wie Männer die Anlage in Wertpapieren immer wichtiger, wenn nicht weniger, sondern mehr aus dem Geld „im Sparstrumpf“ werden soll. Doch damit enden die Gemeinsamkeiten oft schon. Während die langfristige Finanz- und Anlageplanung häufig Männersache bleibt, verwalten viele Frauen noch immer eher die alltäglichen Ausgaben. Dies ergab eine Umfrage von UBS Global Wealth Management unter rund 3700 vermögenden Frauen in neun Ländern, die verheiratet, geschieden oder verwitwet sind. Die Mehrheit der deutschen Frauen nannte mangelndes Wissen als Hauptgrund. Auch fehlende Ermutigung und Einbindung durch der Partner wirke hemmend.

„Ich bin ein reicher Mann“

Die amerikanische Künstlerin und Medienikone Cher muss sich mit ihren 74 Jahren über Geld zwar keine Sorgen machen, zählt sie mit einem Vermögen von geschätzt rund 360 Millionen Dollar noch immer zu den reichsten Sängerinnen der Welt. Vor vielen Jahren hat sie aber in einem Interview ihre weibliche Eigenständigkeit und Selbstverwirklichung auch finanziell auf den Punkt gebracht. Ihre Mutter habe immer gewollt, dass sie einmal sesshaft werde und einen reichen Mann heirate. „Mom, ich bin ein reicher Mann. Ich muss keinen heiraten“, habe sie ihr gesagt. Das zeugt von einem Selbstverständnis, das vielen Frauen noch immer fehlt.

Tatsache ist: Geld war lange Zeit fast ausschließlich ein Männerthema. Denn was viele heute für selbstverständlich halten, ist es noch gar nicht so lange. Erst seit 1958 dürfen Frauen ein eigenes Konto eröffnen. Bis in die 1970er Jahre konnte der Gatte den Job seiner Frau kündigen. Interessant an der Analyse der UBS: Gerade „Millenials“, also die Frauen, die in den 1980igern bis zur Jahrtausendwende geboren wurden, verfallen in das traditionelle Rollenmuster. Laut einer Analyse der Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle treffen in Deutschland vor allem beruflich selbständige Frauen Spar- und Anlageentscheidungen alleine. Unter Angestellten und Hausfrauen ist dieser Anteil demnach deutlich niedriger.

„Häufig sind Frauen unsicher und würden sich gerne auf jemand verlassen“, sagt Andreas Telschow, verantwortlich für den Vertrieb im Privatkundengeschäft des Vermögensverwalters Fidelity in Deutschland. Diese Erfahrung habe er in zahlreichen Kundengesprächen gemacht. Oft sei der Mann der Finanzminister in einer Beziehung, der die finanziellen Dinge regele und die Entscheidungen treffe. Viele Frauen hielten sich dann im Hintergrund.