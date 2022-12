Umbau im Vorstand : Franz von Metzler, der junge Privatbankier

Aktualisiert am

Der Betriebswirt Franz von Metzler, 36, sagt: „Mein Vater hat nie differenziert zwischen Bank und Familie.“ Bild: Lucas Bäuml

Das Bankhaus Metzler ist das älteste deutsche Geldinstitut in Familienbesitz. Jetzt steigt wieder ein Familienmitglied in den Vorstand ein. Was kann Franz von Metzler?