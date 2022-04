Durchsuchung in Frankfurt : Razzia bei der Deutschen Bank wegen Geldwäscheverdacht

Die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main Bild: dpa

Razzia bei der Deutschen Bank: Aktuell finden Durchsuchungsmaßnahmen in Räumlichkeiten der Deutschen Bank aufgrund eines Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichts Frankfurt statt, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag mitteilte. Beamte der Staatsanwaltschaft Frankfurt, des Bundeskriminalamts und der Finanzaufsicht Bafin sind an der Aktion beteiligt, teilte die Justiz in Frankfurt mit. Weitere Auskünfte könnten von der Staatsanwaltschaft derzeit aufgrund der andauernden Ermittlungsmaßnahmen nicht erteilt werden.

„Es handelt sich um eine Ermittlungsmaßnahme der Staatsanwaltschaft Frankfurt im Zusammenhang mit Geldwäscheverdachtsmeldungen, die die Bank abgegeben hat. Die Deutsche Bank kooperiert vollumfänglich mit den Behörden“, teilte ein Sprecher des Instituts der F.A.Z. mit. Die Bafin lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Verdachtsmeldung ist ein weiteres in einer Reihe von rechtlichen und regulatorischen Problemen, die Vorstandschef Christian Sewing plagen. Im März erweiterten amerikanische Aufsichtsbehörden ihre Überwachungsmaßnahmen, nachdem zutage kam, dass die Deutsche Bank die Bedingungen eines gerichtlichen Vergleichs gebrochen hatte. Grund war die schleppende Geschwindigkeit, in der sie Anschuldigungen eines Informanten an die Behörden weiterreichte.

Zuletzt wurden die Räumlichkeiten der Bank 2018 wegen eines Geldwäscheverdachts durchsucht. Damals verschreckten Videoaufnahmen Anleger, auf denen rund 170 Behördenmitarbeiter die Büros des Instituts auf den Kopf stellten. Der Bank wurde eine Geldstrafe von 15 Millionen Euro aufgebürdet, da sie auffällige Überweisungen nicht meldete und ihre Aufsichtsmaßnahmen unzureichend waren.

Nach Bekanntwerden der Durchsuchungen geraten die Aktien des Geldhauses unter Druck. Die Papiere geben ihre Tagesgewinne von zeitweise 2,8 Prozent komplett ab und notieren 3 Prozent im Minus.