Deutscher Börserekord : Der Dax steigt auf höchsten Stand seiner Geschichte

Im Vergleich mit anderen Indizes hat sich der Dax Zeit gelassen, aber an diesem Mittwoch können Besitzer deutscher Aktien doch die Sektkorken knallen lassen. Der am meisten beachtete deutsche Aktienindex krönte seinen im März 2009 bei einem Stand von weniger als 4000 Punkten begonnenen, nur von zwei halbjährlichen Rücksetzern 2011 und 2018 unterbrochen Aufwärtstrend mit einem neuen Höchststand. Kurz nach Handelsbeginn wies der Dax 13.601 Punkte auf. Damit fielen die bisherigen Rekordmarken, die der Dax am 23. Januar 2018, also fast auf den Tag genau vor zwei Jahren aufgestellt hatte.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

m internationalen Vergleich indes läuft der Dax hinterher: Die amerikanischen Indizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq stellen schon seit Herbst 2019 einen Höchststand nach dem anderen auf. Und auch der europäische Aktienindex Euro Stoxx 50 steht inzwischen höher als vor zwei Jahren, allerdings aber deutlich tiefer als auf den Gipfeln in den Jahren 2000, 2007 und auch 2015.

Im Gegensatz zu nahezu allen anderen Indizes berücksichtigt der Dax nicht nur die Kursentwicklung seiner 30 Indexmitglieder, sondern auch deren Dividendenzahlungen. Etwa 1000 Punkte oder 7 Prozent entfallen darauf. Gemessen an der reinen Kursentwicklung seiner Indexmitglieder ist der Dax also noch von seinem Rekord entfernt, wie man auch am weniger beachteten Dax-Kursindex sieht.

Zur Einordnung der Dax-Entwicklung der vergangenen zwei Jahre gehört auch, dass zahlreiche der 30 Mitglieder mit heftigem Gegenwind zu kämpfen hatten. Commerzbank und Thyssen-Krupp mussten wegen ihrer schlechten Kursentwicklung sogar den Index verlassen. Dafür sind Wirecard und MTU neu in den Dax aufgestiegen. Während die Aktie von Wirecard stark schwankt und auf Jahressicht zu den größten Kursverlierern gehört, ist die Aktie des Flugzeugmotorenherstellers MTU ein heller Lichtblick.

Von zahlreichen Aktien getrieben

Eine sehr schlechte Kursentwicklung hinter sich haben der Chemiewert Covestro, der Autozulieferer Continental, die Deutsche Bank und die Lufthansa. Diese vier Aktien haben sich im Vergleich zum Kurs von zwei Jahren halbiert und lasten auf dem Anstieg des Dax wie Bremsklötze.

Die als überaus solide geltende Aktie des Chemieherstellers BASF hat sich im Wert immerhin gedrittelt. Continental und BASF gehören zu den Aktien, die den Dax vor zwei Jahren auf sein altes Rekordhoch trieben. Damals bereitete fast nur die Euro-Stärke – ein Euro kostete im Januar 2018 mehr als 1,20 Dollar statt 1,11 Dollar heute – der deutschen Exportwirtschaft Sorgen. Aber dann drückten die zunehmenden Handelskonflikte zwischen China und den Vereinigten Staaten die Aktienkurse auf der Welt gerade im vierten Quartal 2018 prozentual so deutlich wie selten zuvor. Darauf folgte zwar für den Dax und andere Indizes ein hervorragendes erstes Halbjahr 2019, doch Exportwerte wie Conti und BASF koppelten sich davon ab und fanden erst im August 2019 auf mehrjährigen Tiefstkursen – Conti unter 105 Euro, BASF unter 57 Euro – Halt. Seither haben sich die Conti-Aktie und die BASF-Aktie nur leicht auf 115 und 65 Euro erholen können.