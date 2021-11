Fonds-Industrie : „Es gibt zu viel Wildwuchs“

Aktualisiert am

BVI-Hauptgeschäftsführer Thomas Richter fordert, dass der Finanzstandort Deutschland gestärkt wird. Und dass man die Finanzkrise jetzt mal hinter sich lässt. Schließlich sei sie nun mehr als zehn Jahre her.

Herr Richter, die Finanzindustrie steht mit der Nachhaltigkeit im Feuer. Wie läuft es?

Gut, dieses Jahr ist bereits ein Viertel des Neugeschäfts in nachhaltige Fonds gegangen. Wir sind eine Schlüsselindustrie, um die Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft mitzugestalten. Dazu müssen die Finanzströme kanalisiert werden, das können wir. Wir nehmen diese Herausforderung gern an. Aber es gibt zu viel Wildwuchs in der Regulierung. Wir brauchen klarere Regeln.

Im Ernst, Sie fordern mehr Regeln?

Nein. Es gibt nicht zu wenige Regeln, sondern zu viele unterschiedliche Regeln, die sich bisweilen widersprechen oder zu unbestimmt sind. Fonds, die nach der Offenlegungsverordnung als nachhaltig gelten, dürfen zum Beispiel nach der MiFID nicht als nachhaltig verkauft werden. Das ist ein Flickenteppich aus unterschiedlichen Definitionen von Nachhaltigkeit.