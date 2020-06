Fondsmanagerin im Interview : „Das Virus bietet neue Anlagechancen“

Frau Laud, während die Welt einen der drastischsten Wirtschaftsabschwünge aller Zeiten erlebt, haben sich die Börsenkurse längst wieder erholt. Wie kann das sein?

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Ich kann verstehen, dass dies Unbehagen verursacht. Aber man muss sich vor Augen halten, dass alles, was wir in den vergangenen Monaten erlebt haben, in enormer Geschwindigkeit vonstatten gegangen ist. Den Versuch, ganze Volkswirtschaften innerhalb kürzester Zeit zum Stillstand zu bringen, hat es zuvor noch nie gegeben. Darauf konnten die Aktienmärkte nicht anders als mit einem heftigen Absturz reagieren. Allerdings hat es auch nie eine derartige Gegenreaktion von Regierungen und Zentralbanken gegeben: Die Anleihekaufprogramme und Konjunkturprogramme sind in dieser Dimension einzigartig. Das hat zu einer beispiellosen Erholung der Märkte geführt.