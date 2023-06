Fondsanlage : Drei Mann, sieben Milliarden Euro

Sich ausgerechnet inmitten einer Finanzkrise mit einem neuen Fonds an den Markt zu wagen klingt nach einer schlechten Idee. Genauso sahen das auch die versammelten Finanzprofis in Frankfurt, denen die Freunde Uwe Rathausky und Henrik Muhle an einem Dezembertag im Jahr 2008 ihre Idee schmackhaft machen wollten. Das Publikum habe sie damals mit Zwischenrufen unterbrochen, erinnern sich die beiden noch heute, die Stimmung war düster: Wenige Monate zuvor war die Investmentbank Lehman Brothers pleitegegangen und hatte in der Finanzwelt Angst und Schrecken ausgelöst. „Einer der Zuhörer rief: Investiert das Geld lieber in Konserven und Zigaretten“, erzählen Rathausky und Muhle.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Heute können die beiden Wirtschaftswissenschaftler darüber lachen. Schließlich ist die Sache trotz mancher Zweifel gut ausgegangen. „Unser Vorteil damals war: Wir hatten als Newcomer nichts zu verlieren“, sagt Henrik Muhle. Ihre Furchtlosigkeit hat sich ausgezahlt. Die Freunde, zu denen Anfang 2020 noch als dritter im Bunde der frühere Goldman-Sachs-Banker Marcus Hüttinger hinzustieß, haben etwas Erstaunliches geschafft: Mit ihrem Drei-Mann-Team sind sie zu einer echten Größe im deutschen Finanzgeschäft aufgestiegen. Ihr wichtigster Fonds – der Acatis Value Event Fonds – kommt mittlerweile auf ein Volumen von mehr als sieben Milliarden Euro. Es ist ausgerechnet jener Fonds, auf dessen Vorstellung die Leute damals im Jahr 2008 mit irritierten Zwischenrufen reagierten.