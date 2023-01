Wertentwicklung von Fonds : Voller Energie

Abgerechnet wird zum Schluss. So stehen in normalen Jahren Fondsmanager unter Strom, bis die letzte Börse im alten Jahr geschlossen hat, um die Kursentwicklung noch positiv zu beeinflussen. Nicht nur zum Wohl der Investoren, sondern auch mit Blick auf die eigenen Bonuszahlungen. Nun war das zurückliegende kein normales Jahr an den Märkten. Die Jahresendrallye, die nicht unmaßgeblich von den Aktivitäten der Fondsmanager getrieben wird, fiel komplett aus. Die Pflöcke waren bereits eingeschlagen. Nur wer den richtigen Riecher hatte, konnte den Wert des von ihm gemanagten Fonds verdoppeln.

Und den richtigen Riecher hatte, wer Gas roch und auf Energie setzte. Dieses Gut, was seit dem russischen Überfall auf die Ukraine in Europa nicht nur knapp, sondern auch hochspekulativ wurde. Mit einem Wertzuwachs von fast 90 Prozent ist der in US-Dollar begebene Fonds Wisdom Tree Heating Oil ETC (ISIN: GB00B15KXY63) laut Daten des Finanzinformationsdienstleisters Morningstar der Fonds, mit der mit weitem Abstand besten Wertentwicklung im zurückliegenden Jahr. In Euro betrug das Plus sogar mehr als 100 Prozent. Der Fonds investierte in einzelne Rohstoffe. Und war mit dieser Anlagestrategie am erfolgreichsten, aber auch kein Einzelfall.