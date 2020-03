Dax minus 10 Prozent : Panik an der Börse

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Auch der Ölpreis sank abermals – ein Fass (159 Liter) der Sorte Brent kostete 7 Prozent weniger als am Tag zuvor. Kursgewinne verzeichneten traditionell als ausfallsicher geltenden Schuldtitel wie etwa Bundesanleihen und amerikanische Staatsanleihen. Kurverluste erlitten hingegen italienische Staatsanleihen, deren Rendite sich erhöhte.

Die Weltgesundheitsorganisation stuft die Folgen der Coronavirus-Ausbreitung mittlerweile als Pandemie ein. Der amerikanische Präsident Donald Trump kündigte am Mittwochabend an, dass Europäer aus dem Schengenraum vorübergehend nicht in die Vereinigten Staaten einreisen dürfen.

Seit Anfang des Jahres ging es für den Dax damit um fast 30 Prozent nach unten. Das keine vier Wochen zurückliegende Rekordhoch von knapp unter 13.800 Punkten liegt heute in weiter Ferne. Wegen der Viruskrise haben die wichtigsten Zentralbanken der Welt ihre Geldpolitik gelockert. Die amerikanische Notenbank Federal Reserve und die britische Notenbank senkten außerplanmäßig ihre Leitzinsen um jeweils einen halben Prozentpunkt.

Mehr zum Thema 1/

Die Führung der Europäischen Zentralbank beschloss auf ihrer Sitzung an diesem Donnerstag, die Wertpapierkäufe auszuweiten und Kredite für kleine Unternehmen zu erleichtern. Die EZB-Bankenaufsicht verkündete, die Kapitalanforderungen an die Finanzinstitute zu erleichtern. „Das Coronavirus erweist sich als ein bedeutender Schock für unsere Volkswirtschaften“, erklärte der oberste europäische Bankenaufseher Andrea Enria: „Die Banken müssen in der Lage sein, Haushalte und Unternehmen, die sich vorübergehend in Schhwierigkeiten befinden, weiterhin zu finanzieren.“

Die italienische Regierung ordnete wiederum an, dass alle Gaststätten das Landes vorübergehend geschlossen bleiben. Staatsführungen rund um den Globus schränken beinahe stündlich das Leben ein, indem Schulen oder Geschäfte geschlossen bleiben und Veranstaltungen abgesagt werden.