Bundesbank trocknet Flutgeld : Bei einem Bürger wurde eine Million Euro nass

Es ist für die Bundesbank ein ganz außergewöhnlicher Fall: So viel nass gewordenes und verschmutztes Bargeld wie aus der Flutkatastrophe im Ahrtal hat sie noch nie bearbeiten müssen. Von Juli 2021 bis Ende Januar 2022 hat sie Scheine und Münzen im Wert von mehr als 100 Millionen Euro entgegengenommen und erstattet. Wenn von einem Schein noch mehr als 50 Prozent übrig waren, gab es den Wert in anderen Banknoten zurück. „Das hat alles in den Schatten gestellt, was wir bisher an ähnlichen Fällen etwa in Ostdeutschland oder in Bayern hatten“, sagte Bundesbankvorstand Johannes Beermann am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Gut 1,5 Millionen nasse Banknoten wurden eingereicht, ein Teil war zusätzlich mit Öl und Dreck verunreinigt. Die Zahl war auch deshalb so hoch, weil auch Volksbanken und Sparkassen in der Region mit ihren Tresoren überflutet worden waren. So kamen rund eine Million nasse Banknoten von Banken und 500.000 von Privaten.

Der Vorgang zeigt auch, was manche Leute daheim an Bargeld aufbewahren: So gab es einen Fall, in dem jemand mehr als eine Million Euro zu Hause hatte – und dieses Geld bei der Flutkatastrophe dann nass geworden war, wie die Bundesbank berichtet. Überhaupt sei pro Person mehr nasses Bargeld eingereicht worden, als Menschen sonst in Umfragen angeben, zu Hause zu haben. In solchen Befragungen sagten die Bürger sonst im Schnitt, 100 Euro im Portemonnaie zu haben und 1364 Euro daheim – wobei die Spreizung sehr hoch sei, sagte Beermann. Zwei bis drei Wochen bewahrten Leute vor Anschaffungen oft größere Beträge zu Hause auf.

Die Bundesbank hat für die Trocknung der Geldscheine extra zusätzliche Mitarbeiter abgestellt und eine Reihe haushaltsüblicher Wäschetrockner neu angeschafft. Einer von denen kommt jetzt ins Haus der Geschichte in Bonn, um an den außergewöhnlichen Vorgang zu erinnern. Die Scheine mussten sorgfältig getrocknet werden, um sie zählen zu können; sonst hätten insbesondere gebündelte Scheine harte Päckchen gebildet. Das Geld wurde zwar nicht wieder in Umlauf gebracht. Aber die Bundesbank musste die Summe kennen, um den Eigentümern den Betrag erstatten zu können. Ihre Zählmaschinen aber waren für feuchte Geldscheine nicht geeignet.

„Das war nicht feierlich“

„Nur der Innovationsfreude der Mitarbeiter ist es zu verdanken, dass diese Probleme gelöst werden konnten“, sagte Beermann. Zusätzlich zu den Trocknern habe man Tennisbälle angeschafft, die man mit in die Trockner tat, um Verkantungen beim Trocken zu vermeiden. Außerdem setzte die Bundesbank Pflastersteine ein, um die Geldscheine aus dem Trockner anschließend zu glätten. Auch Duftzusätze habe man in die Trockner getan, weil die Ausdünstungen des verdreckten Flutgeldes sonst nicht zu ertragen gewesen wären. „Das war nicht feierlich“, sagte Beermann. Zudem habe man immer nur das Geld eines Einreichers in einer Runde beim Trockner einfüllen können, damit nachher klar, wie viel derjenige erstattet bekam.

Bei den Scheinen war besonders „Gefahr im Verzug“, deshalb hat die Bundesbank ihre Trocknung der Reinigung der Münzen vorgezogen. Mit den Münzen will sie bis Mitte März fertig sein. Hier geht es um 1,2 Millionen Münzen, im Wert von etwa einer Million Euro. Die Münzen waren zum Teil auch sehr verdreckt und angerostet, so dass sie nicht in die Zählmaschinen gefüllt werden konnten. Für nass gewordene Münzrollen aus den Banktresoren setzte die Bundesbank zum Teil sogar Rohrzangen ein, um sie aufzubrechen. Die Münzen wurden mit Wasser gereinigt und danach an der Luft und zum Teil mit Küchenpapier getrocknet. Manche konnte man danach mit der Maschine zählen, andere von Hand.

Bundesbankvorstand Beermann sagte, man habe einiges an Expertise entwickeln müssen, um das Geld mit dem Trockner im Schongang in jeweils zwei bis drei Stunden unbeschädigt trocken zu bekommen – das sollten Leute auf keinen Fall daheim nachmachen: „Auch von der Trocknung von Geld im Backofen muss unbedingt abgeraten werden.“