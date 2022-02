Aktualisiert am

Sorgen vor Ukraine-Krieg löst Talfahrt an der Wall Street aus

Flucht in Staatsanleihen

Flucht in Staatsanleihen :

Flucht in Staatsanleihen : Sorgen vor Ukraine-Krieg löst Talfahrt an der Wall Street aus

Händler an der New Yorker Börse Bild: AP

Eine mögliche Eskalation des Ukraine-Konflikts macht an der Wall Street viele Anleger nervös. Hinzu kommt der starke Preisauftrieb in den USA. Marktteilnehmer suchen Sicherheit in Staatsanleihen.