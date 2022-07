Finanzprofessorin Laudenbach : „Nachhaltige Anlage kann teurer werden als nötig“

Christine Laudenbach, 39, erforscht die Finanzen von Haushalten am Leibniz-Institut Safe in Frankfurt. Bild: Michael Braunschädel

Frau Laudenbach, bevor der Bankberater mich beraten darf, muss er in Zukunft fragen, ob ich nachhaltig anlegen will. Ist das eine gute Idee?

Na ja. Im Prinzip hat es immer einen positiven Einfluss, wenn man sich auf Nachhaltigkeit konzentriert. Aber ob diese neue Regelung von Anfang so nützlich ist, das ist nicht so klar.

Was ist das Problem?

Es fängt an mit der Frage, ob nachhaltiges Investieren bei Privatleuten viel bewirkt. Natürlich spielt es eine Rolle, wenn große Anteilseigner die Firmenmanager zu Nachhaltigkeit drängen. Ob der einzelne Privatanleger viel Einfluss hat, das ist dagegen längst nicht sicher.

Viele Privatanleger zusammen können vielleicht mehr bewegen.

Es ist durchaus momentan viel Bewegung – wenn wir die Klimaziele erreichen möchten, gibt es aber auch sehr viel zu tun. Das fängt im Kleinen an, aber wir werden auch viele große Investorinnen und Investoren brauchen, die gemeinsam etwas bewegen möchten.

Es ist sowieso umstritten, ob nachhaltig orientierte Anleger lieber in Unternehmen investieren sollen, die selbst schon nachhaltig sind – oder eher in solche, die es erst noch werden müssen, um ihnen dabei zu helfen.

Ja. Was die einzelnen Banken machen, wird sehr unterschiedlich sein. Sie haben da große Freiheiten. Und wir wissen: Die verschiedenen Ratings bewerten Unternehmen oft sehr unterschiedlich. Die Unterschiede sind viel größer als bei den herkömmlichen Risiko- und Rendite-Ratings . . .

. . . auf die ja auch schon kein hundertprozentiger Verlass ist. Wie bekomme ich da als Anleger einen Überblick?

Das ist schwierig. Im Moment ist es noch sehr schwer zu durchschauen, was die Banken genau machen. Am Ende müssen Sie sich vielleicht doch selbst über die Nachhaltigkeits-Definitionen informieren. Es gibt ja auch unterschiedliche Kriterien – manchen ist die Umwelt wichtig, anderen die sozialen Fragen. Vielleicht kommt das Gesetz auch einfach noch zu früh. Ich habe Hoffnung, dass alles mit der Zeit etwas besser wird.

Wenn ich als Privatanleger jetzt zur Bank komme, worauf muss ich achten?

Achten Sie auf die Kosten. Ein Experiment in den Niederlanden hat gezeigt: Wenn Kunden nachhaltig investieren wollten, haben die Bankberater auch entsprechende Fonds ausgesucht – aber die Kunden haben am Ende höhere Gebühren gezahlt. Das gilt natürlich nicht für alle Beraterinnen und Berater. Nach wie vor ist es vor allem wichtig, sich mit seinen Finanzen auseinanderzusetzen, mit oder ohne Hilfe von außen.

Es ist ja auch Aufwand für die Bank, die Nachhaltigkeit von Unternehmen zu untersuchen oder solche Ratings einzukaufen. Auch so können Gebühren steigen.

Ja. Und ich weiß auch nicht, was dafür der richtige Preis wäre, aber es ist unwahrscheinlich, dass dieser Aufwand allein höhere Gebühren erklärt. Sicher kann ich sagen: Es wird eben weniger transparent. Die Preise werden zwischen den Banken schlechter vergleichbar.

Höhere Kosten müssen nicht schlimm sein, wenn die Rendite nachhaltiger Anlagen höher ist.

Das lässt sich für nachhaltige Anlagen nicht sagen. Die Studien kommen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen – es ist abhängig vom Land, dem Zeitraum und vielem mehr. Ein eindeutiges Fazit gibt es da noch nicht. Wenn das Risiko einer Anlage in nachhaltige Unternehmen beispielsweise geringer wäre, könnte auch die erwartete Rendite niedriger ausfallen.

Wie steht es dann um den Preisvergleich zwischen nachhaltigen und herkömmlichen Geldanlagen?

Der ist auch schwierig, auch da leidet die Transparenz. Der Bankberater muss Sie am Anfang fragen, ob Sie nachhaltig investieren wollen. Dadurch wird die Auswahl an Fonds gleich am Anfang eingeschränkt. Am Ende sehen Sie nur die nachhaltigen Fonds, aber können nicht gut vergleichen, wie viel die teurer sind. Das mag für manche Kunden gut sein, die vielleicht gar nicht so viele Entscheidungen treffen wollen. Aber es birgt auch immer eine gewisse Gefahr. Nachhaltige Anlage kann teurer werden, als sie sein müsste.

Was hilft dagegen?

Bankkunden können die Beratung zweimal durchlaufen. Einmal für nachhaltige Geldanlagen und einmal ohne. Dann können sie die beiden Angebote vergleichen.

Und wie ist es für Leute, die gut informiert sind und wissen, was sie wollen?

Für gut informierte Anleger wird es eher schwieriger. Sie können in Zukunft schlechter vergleichen, was ihnen der Berater da anbietet. Wenn die Bank andere Nachhaltigkeitskriterien hat als Sie, dann wird es noch komplizierter. Und je detaillierter die Nachhaltigkeitskriterien der Bank sind, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Anleger selbst andere Kriterien hätten. Aber ich hoffe ja, dass die Lage noch besser wird, wenn man mehr Erfahrung mit den neuen Regeln hat.

Wenn Anleger jetzt Geld anzulegen haben, können sie nicht wegen der Beratungsregeln abwarten.

Nein. Aber sie sollten etwas vermeiden, das Privatanleger oft machen: Sie kaufen irgendetwas und kümmern sich gar nicht mehr darum. Hier lohnt es sich schon, nach zwei Jahren noch einmal zu gucken, ob die Beratung zu nachhaltiger Geldanlage besser geworden ist.