Abgesichert im Ruhestand : Der Masterplan für die Rente

Die Zahl lässt aufhorchen: Im vergangenen Jahr gingen so viele Menschen in Frührente wie seit 2013 nicht mehr. 210 616 waren es genau, ein Viertel aller Neurentner. Und sie taten das nicht gezwungenermaßen, weil der Körper oder die Psyche nicht mehr mitmachte. Nein, sie taten es freiwillig, um nicht mehr arbeiten zu müssen oder neue Freiheiten zu genießen. Im Durchschnitt gingen sie 28 Monate vor dem regulären Rentenbeginn in den Ruhestand, also mehr als zwei Jahre früher.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Damit das finanziell nicht im Desaster endet, müssen sie tun, was alle angehenden Rentner tun müssen: eine genaue Finanzplanung erstellen, die ehrlich und nicht von Wunschdenken geleitet ist. Die wichtigsten Fragen dabei sind: Wie viel Geld ist im Alter nötig, welche Einnahmen habe ich dann, und wie kann eine gute Anlagestrategie sie erhöhen?

Der künftige Geldbedarf ist gar nicht so leicht zu ermitteln, aber er ist eine entscheidende Stellschraube in der Finanzplanung. Ausgangspunkt sind die aktuellen Ausgaben. Sie müssen an den Ruhestand angepasst werden. Einige Aufwendungen fallen dann weg, etwa die Fahrtkosten zur Arbeit, Ausgaben für die Kinder und die Kreditraten für die eigene Immobilie, die dann abbezahlt sein sollte. Auch Geld zum Sparen muss dann nicht mehr übrig bleiben. Es kommen aber andere finanzielle Belastungen hinzu, für neue Hobbys und Reisen und eventuell ein eigenes Auto, wenn der Dienstwagen nicht mehr zur Verfügung steht. Im späteren Ruhestand steigen die Gesundheitskosten, während dann vermutlich die Reiseaufwendungen sinken und das Auto wieder abgeschafft wird.

Welche Einnahmen werde ich haben?

Der nächste Schritt ist nun, die zu erwartenden sicheren Einnahmen zu ermitteln. Für die gesetzliche und die Betriebsrente sowie private Rentenversicherungen zeigen das die jährlichen Informationsschreiben, die eine Prognose für künftige Auszahlungen geben. Hiervon sollten nur die garantierten Renten in die Finanzplanung einfließen, denn höhere Zahlungen durch Überschüsse sind zwar möglich, aber eben nicht sicher und bei alten Verträgen mit hohen Garantiezinsen auch unwahrscheinlich. Manch einer hat noch Mieteinnahmen, die gut kalkulierbar sind, weil sie sich allenfalls sehr langsam erhöhen.

Frührentner müssen beachten, dass sie das erst ab 63 Jahren dürfen und mindestens 35 Jahre in die gesetzliche Rentenkasse einbezahlt haben müssen. Zudem müssen sie dann für jeden Monat, den sie vorzeitig in Rente gehen, Abschläge von 0,3 Prozent hinnehmen. Wer mit 63 statt mit 66 in Rente geht, bekommt dann 11 Prozent weniger, eine Rente von 1500 Euro sinkt dann also um 160 Euro. Hinzu kommt, dass man einige Jahre weniger in die Rentenkasse einzahlt und dadurch weniger Ansprüche erwirbt. „Eine Frührente ist eine teure Sache. Und sollte auch emotional nicht unterschätzt werden. Es fehlen eine Lebensaufgabe, die Tagesstruktur, Kontakte und die Anerkennung durch Kollegen und den Chef“, sagt Michael Huber vom VZ Vermögenszentrum, das häufig Berufstätige auf den Ruhestand vorbereitet.

Als Alternative bietet sich an, die Frührente zwar mit Abschlägen zu beginnen, aber weiter in Teilzeit zu arbeiten. Dann ist der Ausstieg aus dem Berufsleben psychologisch leichter zu verkraften, und die Rentenabschläge werden durch Gehalt und weitere Einzahlungen in die Rentenkasse kompensiert. Vom nächsten Jahr an wird das erleichtert. Dann können auch Frührentner unbegrenzt hinzuverdienen, das Gehalt wird nicht mehr teilweise von der Rente abgezogen.