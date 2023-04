Die 52-jährige Yuriko Nadia Backes ist seit Januar 2022 Finanzministerin Luxemburgs. Sie hat einen Abschluss im Fach Internationale Beziehungen von der an der London School of Economics and Political Science, war lange Zeit Beraterin der Premierminister Jean-Claude Juncker und Xavier Bettel.

Wie erklären Sie sich die jüngsten Marktbefürchtungen zur Lage der Banken?

Wir sind in einer anderen Situation als in der großen Finanzkrise 2008. Die Banken sind mittlerweile deutlich besser kapitalisiert und weisen komfortable Liquiditätspuffer auf. Die aktuelle Lage scheint sehr schwankungsanfällig und stark von der Psychologie der Investoren geprägt zu sein. Die jüngsten Ereignisse in den USA und der Schweiz haben uns gezeigt, wie wichtig ein robuster Regulierungsrahmen für den Bankensektor ist.

Gibt es noch Lücken in der Regulierung, die ein Grund für die Nervosität am Markt sind?

Wir sind gut aufgestellt. Ich sehe keinen Grund, warum in Luxemburg oder auf europäischer Ebene etwas sofort geändert werden müsste. Wir müssen darauf achten, dass die Finanzstabilität gewahrt bleibt. Das verfolgen wir sehr genau.

Sind Sie besorgt über die Finanzstabilität?

Auf Basis meiner Informationen habe ich keinen Grund, besonders besorgt zu sein.

Könnte eine europäische Bankenunion mehr Vertrauen schaffen? Hier gibt es noch einige offene Stellen.

Die gibt es, aber der Ecofin und die Eurogruppe haben sich im vergangenen Juni auf einen Arbeitsplan geeinigt, um zuerst das Krisenmanagement und die bestehende Einlagensicherung weiterzuentwickeln. Die Bankenunion ist uns wichtig. Doch ist uns klar, dass aktuell nicht jedes Land einen Mehrwert in einer gemeinsamen europäischen Einlagensicherung erkennen kann. Die jüngsten Ereignisse haben aber noch einmal gezeigt, wie wichtig sichere Einlagen sind. Wir haben in Luxemburg die EU-Vorgaben zur Absicherung der Einlagen verdoppelt. Statt 0,8 Prozent der gedeckten Einlagen bis 100.000 Euro je Kunde und Bank umfasst der Sicherungstopf hier 1,6 Prozent.

Die gemeinsame Einlagensicherung in Europa stößt in Deutschland auf Ablehnung.

Wir haben uns gegenüber dieser Idee nicht verschlossen. Es muss hier zu einer Einigung kommen, die ausgewogen ist und jedem Mitgliedsstaat einen Mehrwert bieten kann. Aus Luxemburger Sicht muss das Ziel sein, die Einlagen durch eine gemeinsame Einlagensicherung noch besser zu schützen, als sie es heute schon sind. Es darf keinen Rückschritt geben.

Nehmen Sie auf die deutschen Bedenken Rücksicht?

Ein tragfähiger Konsens bleibt notwendig, bevor wir die Bankenunion weiter vertiefen können. Ein gemeinsames Krisenmanagement ist die Voraussetzung dafür, dass wir die dritte Säule der Bankenunion, also die gemeinsame Einlagensicherung, angehen können. Darauf haben sich die Mitgliedstaaten geeinigt.

Luxemburg verfolgt auch eigene Interessen: Die Tochtergesellschaften ausländischer Banken müssen vor Ort mit ausreichend Eigenkapital und Liquidität ausgestattet sein. In einer Bankenunion sollen aber die Mittel innerhalb von Bankengruppen frei transferiert werden. Sind Sie hier zu einem Kompromiss bereit?

Nein, für Luxemburg bleibt entscheidend, dass alle Banken, auch die Tochtergesellschaften ausländischer Institute, über ausreichend Eigenkapital und Liquidität verfügen, um ihre Risiken abdecken zu können. Das ist wichtig, um das Vertrauen in unser Bankensystem zu erhalten. Aus Gründen der Finanzstabilität ist es nicht ratsam, das Eigenkapital nur auf Ebene der Muttergesellschaften vorzuhalten. Denn das Bankensystem ist für die wirtschaftliche Stabilität entscheidend. Das hat die Pandemie gezeigt: Die Banken müssen auf ausreichend Kapital und Liquidität zurückgreifen können, um die Kreditvergabe zu gewährleisten. Nur so waren die Institute auch in der Lage, den Unternehmen Kreditmoratorien einzuräumen. Es ist für unsere Volkswirtschaft und unsere Bürger wichtig, dass die Tochtergesellschaften ausländischer Banken in Luxemburg mit ausreichend Kapital ausgestattet sind.