Finanzmarktregulierung : Provisionsberatung steht infrage

Die EU-Kommission bringt abermals ein Verbot der provisionsbasierten Anlageberatung ins Spiel. Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness hat in dieser Woche in einem Brief an den CSU-Europaabgeordneten Markus Ferber beklagt, dass die seit 2018 geltende Finanzmarktrichtlinie MiFID II „entgegen der mit ihr verfolgten Absichten“ nicht zu mehr unabhängiger, provisionsfreier Beratung geführt habe. Vor allem für Privatanleger mit kleinem Portfolio bedeute das meist höhere Kosten als nötig.

Die Kommissarin zitierte eine Studie, wonach die Verbraucher deshalb im Durchschnitt 35 Prozent mehr zahlten als im Fall einer Honorarberatung. „Die MiFID-Reform hat also nicht dazu geführt, dass die Konsumenten mehr für ihr Geld bekommen“, schrieb McGuinness.

Die EU-Kommission hatte in ihrem ursprünglichen Vorschlag zur MiFID-Novelle von 2011 bereits ein Verbot der Provisionsberatung vorgesehen. Diese Be­stimmung war danach vom Europaparlament in eine Kann-Bestimmung umgewandelt worden. Die Kommissarin betonte, es sei noch offen, welche Vorschläge ihre Behörde im Rahmen der im Frühjahr fälligen „Retail-Investment-Strategie“ machen werde. Derzeit sei die Kommission dabei, die Ergebnisse einer Konsultation auszuwerten und mögliche Optionen zu prüfen.

Ferber hatte sich zuvor in einem Schreiben an McGuinness gegen ein Verbot stark gemacht und darauf hingewiesen, dass es sich für viele Kleinanleger nicht lohne, einen externen Berater gegen Honorar zu beauftragen. Für sie sei es günstiger, einen Rat zu bekommen, der teilweise auf Provisionen beruhe.

McGuinness entgegnete, es gebe auch andere preiswerte Möglichkeiten, etwa über Roboter. „Ich bin mehr als überrascht, wie vehement sich die Kommissarin für ein Provisionsverbot stark macht. Privatanleger zu automatisierter Beratung im Internet zu treiben ist für mich kein Beitrag zu mehr Verbraucherschutz“, sagte Ferber der F.A.Z.