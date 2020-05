Zur Zukunft der Zentralbanken : Mächtige am Limit

Am kommenden Dienstag wird das Bundesverfassungsgericht eine mit großer Spannung erwartete Entscheidung bekanntgeben. Es geht um das im Jahr 2015 von der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgelegte Anleihekaufprogramm. Das Bundesverfassungsgericht will vor allem entscheiden, ob das Programm gegen das Verbot monetärer Staatsfinanzierung durch die EZB verstößt und ob die EZB auf unzulässige Weise Wirtschaftspolitik betreibt. Spannend ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts unter anderem, weil der Europäische Gerichtshof das Handeln der EZB für unbedenklich hält, die deutschen Verfassungsrichter aber im Rahmen einer Anhörung deutliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Handelns der EZB hatten durchblicken lassen.

Rein formal hat ein deutsches Gericht einer europäischen Institution gar nichts zu sagen. Aber das Bundesverfassungsgericht könnte das Handeln der Deutschen Bundesbank beschränken, die im Rahmen des Anleihekaufprogramms der EZB Bundesanleihen ankauft. Rein organisatorisch wäre die EZB zwar in der Lage, ihr Kaufprogramm auch ohne die Bundesbank durchzusetzen, aber ein für die Bundesbank sehr einschneidendes Urteil, das daneben einen schweren Konflikt zwischen dem Europäischen Gerichtshof und dem Bundesverfassungsgericht zur Folge hätte, würde in Europa als eine deutsche Distanzierung von der gemeinsamen Geldpolitik verstanden, die in der augenblicklichen Lage unkalkulierbare Folgen für die Stabilität der Eurozone hätte.

Daher erwarten viele Fachleute ein Urteil, das eine Reihe von Warnungen an die Adresse der EZB beinhaltet. Im Lichte früherer Entscheidungen gilt ein generelles Verbot von Anleihekäufen als unwahrscheinlich. Aber Überraschungen sind nicht ausgeschlossen. Nach einem alten Sprichwort befindet man sich vor Gericht wie auf hoher See in Gottes Hand.

Was immer die Robenträger in Karlsruhe entscheiden: Ihr Urteil fällt in eine Zeit, in der die Zentralbanken angesichts der wirtschaftlichen Verheerungen der Corona-Krise so aktiv geworden sind wie niemals zuvor in ihrer Geschichte. Das gilt nicht nur für die EZB, sondern auch für andere Zentralbanken und in ganz besonderem Maße für die amerikanische Federal Reserve. Die Fed, wie sie zumeist kurz bezeichnet wird, hat seit dem Ausbruch der Corona-Krise nicht nur ihren Leitzins auf null gesenkt. Sie hat für rund drei Billionen Dollar amerikanische Staatsanleihen und andere Wertpapiere gekauft und, wie eine Förderbank, eine Reihe von Kreditprogrammen, unter anderem auch für kleinere und mittlere Unternehmen, in einem Gesamtvolumen von mehr als vier Billionen Dollar angekündigt. Und die Fed, deren Vorsitzender Jerome Powell keine rasche wirtschaftliche Erholung erwartet, steht bereit, noch mehr zu tun.