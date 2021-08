Zooplus-Übernahme : Wie Anleger von der wachsenden Tierliebe profitieren

Die Einschränkungen der vergangenen Monate und die besonderen Lebensumstände mit Social Distancing, Homeoffice und Homeschooling haben viele Menschen dazu bewogen, sich ein Haustier anzuschaffen. Da Urlaub machen nach wie vor nicht einfach ist, fließt ein Teil des Budgets in die Ausstattung und Versorgung des Haustiers. Das wiederum bescherte Aktionären von Heimtierunternehmen ein ordentliches Plus im Depot. Die Übernahmeofferte des Finanzinvestors Hellman & Friedman an den Onlinehändler Zooplus vergangenen Freitag jagte den Aktienkurs um 40 Prozent in die Höhe. Auch die am Dienstag veröffentlichten Halbjahreszahlen spiegeln den Erfolg des Versandhändlers. Aber auch andere Unternehmen der Heimtierbranche können auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2021 blicken.

Madeleine Brühl Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



In den Monaten des Lockdowns waren es besonders Onlineanbieter wie die Zooplus AG, einer der führenden Händler für Heimtierbedarf in Europa, die von der hohen Nachfrage nach Tierfutter und Zubehör profitierten, während der stationäre Handel unter den Schließungen in der Pandemie litt. Im ersten Halbjahr 2021 stieg der Umsatz des deutschen Onlinehändlers zum ersten Mal über die Marke von einer Milliarde Euro, was einem Umsatzwachstum von 16 Prozent entspricht.