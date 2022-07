Reaktionen auf Fed-Entscheid : Ungewöhnliche Kursreaktionen nach der Zinserhöhung

Die vierte Leitzinserhöhung der amerikanischen Notenbank Fed in diesem Jahr und die zweite im ungewöhnlich hohen Ausmaß von 0,75 Prozentpunkten hat an den Finanzmärkten am Donnerstag großen Widerhall gefunden und teils ungewöhnliche Kursbewegungen hervorgerufen. Am Devisenmarkt wertete der Euro, der während der Fed-Sitzung kurz unter 1,01 Dollar gesunken war, kräftig auf und kostete am Donnerstagmorgen im Frankfurter Handel in der Spitze 1,023 Dollar. Eigentlich machen höhere Zinsen Währungen attraktiver, demnach hätte man vermuten können, dass die gestiegenen US-Zinsen mehr international angelegtes Geld in den Dollar-Raum locken und den Dollar treiben. Aber das Gegenteil passierte, zumindest am Donnerstag.

Auch die Anleihemärkte reagierten nur mit leichten Renditesteigerungen im längeren Spektrum der Laufzeiten am kurzen Ende. Die zehnjährigen amerikanischen Treasuries etwa rentierten am Donnerstag nun mit 2,8 Prozent statt mit 2,7 Prozent und die zehnjährige deutsche Bundesanleihe mit 0,98 Prozent statt 0,96 Prozent. Damit ist das lange Ende in Amerika und Europa nahezu unverändert, während der Leitzinsschritt der Fed um 0,75 Prozentpunkte den Zinskorridor für kurzfristige Geldausleihungen nun auf 2,25 bis 2,50 Prozent deutlich gehoben hat.

Aktienmärkte reagieren freundlich

Die europäischen Aktienmärkte eröffneten am Donnerstag freundlich, nachdem schon die amerikanischen Aktienmärkte von der Zinsentscheidung Auftrieb erhalten hatten. Der Technologieaktienindex Nasdaq-100 etwa schloss um deutliche 4,6 Prozent höher. Der Dax legte am Donnerstagmorgen in Frankfurt zunächst um 0,4 Prozent auf in der Spitze 13.238 Punkte zu. Im weiteren Handelsverlauf drehte der deutsche Leitindex dann ins Minus und hielt sich am Mittag nur knapp über 13.100 Punkten.

Auch am Aktienmarkt hätte man eine andere Marktreaktion erwarten können: Denn eigentlich gelten Zinserhöhungen als schlecht für Aktien, weil Anleihen mit höheren Zinsen zu stärkeren Konkurrenten im Kampf um Anlegergelder werden. Doch auf den zweiten Blick ergeben die Marktreaktionen durchaus Sinn. Die Fed sei dank ihrer zwei zuletzt sehr aggressiven Zinserhöhungen nun „nicht mehr hinter der Kurve“, sagte etwa Jeffrey Gundlach, Gründer der gut 2 Milliarden Dollar verwaltenden US-Investmentfirma Double Line Capital, dem amerikanischen Fernsehsender CNBC.

Damit meint Gundlach: Anleger hatten schon lange Zinserhöhungen erwartet, bevor die Fed im Frühjahr 2022 schließlich zu handeln begann. Die Notenbank hinkte den durchschnittlichen Zinserwartungen hinterher – bis Mittwochabend. Nun gibt es sogar Hoffnungen, die Fed werde die Inflationsbekämpfung nicht mehr ganz so ernst nehmen und statt dessen stärker darauf achten, dass sie mit weiteren Zinserhöhungen das Wachstumstempo der amerikanischen Wirtschaft nicht erdrückt.

Nur noch kleinere Zinsschritte?

Doch Fed-Chef Jerome Powell nannte die Inflation auf seiner Pressekonferenz am Mittwoch „viel zu hoch“, auch wenn er andeutete, dass das Tempo der Zinserhöhungen nun nachlassen könnte. Der zweite Teil des Satzes war womöglich genau das, was die Anleger hören wollten und worauf sie anschließend setzten: Gundlach etwa erwartet nun den US-Leitzins rund um 3 Prozent zum Jahresende, also nur noch einen Zinsschritt von 0,5 bis 0,75 Prozentpunkten entfernt.