Ambitionierte Wirtschaftspläne : Indien muss sich grundsätzlich ändern

Die Fünf ist derzeit die magische Zahl der Inder: Denn die drittgrößte Volkswirtschaft Asiens wächst nur noch um 5 Prozent, was viel zu langsam ist. Um gut 5 Prozent aber schoss der Aktienmarkt schon am Freitag in Minuten in die Höhe, nachdem Finanzministerin Nirmala Sitharaman ein Hilfspaket für die lahmende Wirtschaft schnürte. Und in nur knapp fünf Jahren will Ministerpräsident Narendra Modi die Wirtschaftsleistung auf 5 Billionen Dollar fast verdoppeln und Indien so zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt nach Amerika und China machen.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. F.A.Z.

Es braucht keine großen Rechenkünste, um über Modis Plan den Kopf zu schütteln – müsste die indische Wirtschaft doch von nun an jährlich um fast 15 Prozent wachsen. Aber augenscheinlich geht es nicht darum, sondern nur um Aufbruchstimmung. Piyush Goyal, Minister für Handel und Industrie, sagte etwa: „Vergessen Sie die Berechnungen, die das Fernsehen zeigt. Steigen Sie nicht in die Berechnung ein. Mathematik hat schon Einstein nicht geholfen, als er die Schwerkraft entdeckt hat.“ Die Opposition ließ sich das nicht zweimal sagen: „Einstein brauchte keine Mathematik, weil Newton mit ihrer Hilfe die Schwerkraft längst entdeckt hatte, Herr Minister. Übrigens: Mathematik hilft, unsere Volkswirtschaft auf Kurs zu bringen.“