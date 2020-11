Wirecard-Gesetz : Banken wehren sich gegen höhere Kosten für die Bafin

Dem Präsidenten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Felix Hufeld, macht die Kritik an seiner Behörde im Bilanzskandal des Zahlungsdienstleisters Wirecard noch immer zu schaffen. Am Donnerstag sagte er auf einer virtuellen Konferenz der Finanznachrichtenagentur Bloomberg, der Wirecard-Fall habe dem Ruf Deutschlands geschadet. Das Unternehmen habe ein hohes Maß an Betrug betrieben, was nicht wieder vorkommen dürfe. Die Behörden des Landes arbeiteten daran, das Vertrauen wiederherzustellen. Am wichtigsten sei, wie die Bilanzen von Unternehmen kontrolliert werden könnten, bei denen sich das derzeitige System als zu langsam erwiesen habe, sagte Hufeld.

Die Aussagen Hufelds kommen zwar nicht überraschend, verdeutlichen aber, wie sehr der Zusammenbruch des Dax-Unternehmens dem Vertrauen ausländischer Investoren in den deutschen Finanzplatz geschadet hat. Deshalb hat das Bundesfinanzministerium am 23. Oktober einen Entwurf für das „Gesetz zur Stärkung der Finanzintegrität“ vorgelegt, zu dem die Verbände bis zu diesem Montag Stellung nehmen konnten. Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) als Dachverband der Banken und Sparkassen unterstützt das Ziel des Gesetzgebers, das Vertrauen in den deutschen Finanzmarkt zu stärken. Gleichzeitig wies die DK darauf hin, dass es sich im Wirecard-Skandal in erster Linie um einen Betrugsfall handele. Bestehende Regeln seien bewusst so verletzt worden, dass sich nur bedingt Konsequenzen für das rechtliche Rahmenwerk ableiten ließen.

In dem Wirecard-Gesetz versucht Finanzminister Olaf Scholz, schneller schärfere Prüf- und Haftungsregeln durchzusetzen, um Anlage- und Bilanzbetrug rascher unterbinden und ahnden zu können. Im Wesentlichen läuft es auf strengere Auflagen für Wirtschaftsprüfer und ein härteres Durchgreifen der Finanzaufsicht bei Verdacht auf kriminelle Tätigkeiten hinaus. Insbesondere die Befugnisse der Bafin, die neben dem Wirecard-Wirtschaftsprüfer EY im Zentrum der Kritik steht, sollen um ein erweitertes Prüfrecht für die Bilanzen ausgebaut werden.

Mit den neuen Aufgaben der Bafin können zusätzliche Kosten anfallen, die im Rahmen des Umlageverfahrens vor allem Banken und Sparkassen zu tragen hätten. Im Gesetzentwurf ist von „Unternehmen der Finanzbranche“ die Rede. Auf diese können im Rahmen der Finanzierung der Finanzaufsicht höhere Kosten in Form einer Erhöhung der Umlage zukommen. In diesem Zusammenhang fordern Banken und Sparkassen, die bislang die Bafin finanzieren müssen, das „Verursacherprinzip“ zu beachten, wonach die Verwaltungskosten grundsätzlich von den beaufsichtigten beziehungsweise betroffenen Unternehmen getragen werden. Das Wirecard-Gesetz will die Aufgaben der Bafin auf „Kapitalmarktunternehmen“ oder „Unternehmen von öffentlichem Interesse“ ausweiten, die in der Regel außerhalb des Finanzsektors zu finden sind. Auch Wirecard ist als Konzern nicht von der Bafin beaufsichtigt worden, sondern nur die vergleichsweise kleine Tochtergesellschaft Wirecard Bank.

Auch das Deutsche Aktieninstitut (DAI) meldet Nachbesserungsbedarf an. Unternehmen drohten aufgrund der vorgeschlagenen Regelungen von der Aufsicht vorschnell an den Pranger gestellt zu werden. Die Abschlussprüfung werde als Dienstleistung unattraktiver, und die Konzentration auf dem Abschlussprüfermarkt nehme weiter zu.

Die schärfste Kritik kam bislang von den Wirtschaftsprüfern, wie die F.A.Z. am Dienstag berichtet hatte. Die „geplanten Verschärfungen bei Wirtschaftsprüfern würden ein zweites Wirecard nicht verhindern“, warnte die Wirtschaftsprüferkammer. Das Institut der Wirtschaftsprüfer IDW fürchtet, dass das Gesetz dem Finanzplatz Deutschland Schaden zufügen werde. De Wirtschaftsprüfer wehren sich vor allem gegen die deutliche Erhöhung ihrer Haftung. Bislang haften sie für grobe Fahrlässigkeit bei der Prüfung eines kapitalmarktorientierten Unternehmens mit bis zu 4 Millionen Euro, bei anderen Unternehmen mit bis zu einer Million Euro. Die Haftung für kapitalmarktorientierte Unternehmen soll nach dem Gesetzentwurf auf 20 Millionen Euro erhöht werden.