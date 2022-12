F.A.Z.-Umfrage zu Aktien : Wird das Aktienjahr 2023 wie 2009?

Prognosen sind eine undankbare Sache. Schließlich sind sie meistens falsch. Insofern ist es den 28 Finanzinstituten hoch anzurechnen, dass sie sich trotzdem seit mehr als 20 Jahren immer wieder den Fragen der F.A.Z. stellen und ihre Einschätzungen abgeben. Interessanter als die bloße Zahl, die für Dax, Dow Jones oder Euro Stoxx 50 erwartet wird, sind die Gedanken, die dahinterstehen. Aus ihnen kann jeder Anleger seine eigenen Schlüsse ziehen.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft. Kerstin Papon Redakteurin in der Wirtschaft.



Vielleicht hilft aber auch ein Blick in die Vergangenheit. Es ist nicht das erste Mal, dass es zum Jahreswechsel Diskussionen um Auftreten und Ausmaß einer Rezession in den wichtigsten Wirtschaftsräumen gibt. Ende 2008 war das zum Beispiel auch ein großes Thema, als die Finanzkrise die Weltwirtschaft erschütterte. 2009 erreichte die Rezession ihren Tiefpunkt. Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland sackte um außergewöhnlich deutliche 5,7 Prozent ab. Und das Aktienjahr geht beim Dax mit einem Plus von 24 Prozent als eines der besonders guten in die Geschichte ein. Auch 2003, als die Rezession nach dem Platzen der Dotcom-Blase ihren Tiefpunkt erreichte, ging es beim deutschen BIP um 0,7 Prozent bergab, an den Aktienmärkten aber um 37 Prozent nach oben.