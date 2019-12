Wikifolio-Gründer Andreas Kern : „Alle müssten zu Kapitalisten gemacht werden“

Aktualisiert am

Einer Befragung des Digitalverbandes Bitkom zufolge vertrauten im Jahr 2019 rund ein Drittel aller Befragten bei Finanzfragen ihren Kontakten in den sozialen Netzwerken. Mehr noch als ein Jahr zuvor. Auch wenn dem Bankberater noch 4 Prozent mehr Vertrauen geschenkt werden, so spielen soziale Netzwerke eine immer wichtigere Rolle als Finanzratgeber.

Das erklärt auch den Erfolg vieler „Social-Trading-Plattformen“ wie Ayondo, Etoro oder Wikifolio. Auf diesen kommen Amateur- und Profianleger zusammen, wo sie sich über ihre öffentlich einsehbaren Handelsstrategien austauschen können. Die Händler sind dabei die „Signalgeber“, die Investoren die „Follower“. Per Mausklick kann so beispielsweise die Strategie eines Händlers in das eigene Portfolio kopiert werden und echtes Geld angelegt werden.