Teure Fehleinschätzung : Wo sich Warren Buffett geirrt hat

Warren Buffett hat mit seinen 89 Jahren schon einiges gesehen. Doch dieses Jahr ist auch für ihn einiges anders: Statt die Geschäftszahlen seines weltberühmten Investmentfonds Berkshire Hathaway vor Zehntausenden Menschen vorzustellen, saß er allein mit einer Dose Coca-Cola vor einem blauen Samtvorhang in einer fast menschenleeren Halle. An einem anderen Tisch saß Greg Abel, Stellvertreter im Verwaltungsrat, und kolportierter Nachfolger Buffetts. Ansonsten hatten sich nur wenige Kameramänner zum Konzernsitz in Omaha verirrt, um die Jahresversammlung live ins Internet zu übertragen.

Franz Nestler Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Dagegen fehlte der 96-Jährige Charlie Munger, mit dem Buffett seit 60 Jahren zusammen Geschäfte macht. Für ihn sei die Reise aus Kalifornien zu riskant gewesen. Und so begann Buffett gleich mit den Worten: „Das sieht nicht aus wie eine Hauptversammlung, und es fühlt sich nicht so an.“ Normalerweise pilgern jedes Mal Zehntausende Fans nach Nebraska, um am Starkult um Buffett teilzunehmen und ihrem Idol nahe zu kommen. Sie kaufen Tassen, Mützen, T-Shirts und sogar Boxershorts mit seinem Konterfei. Von dieser Heiterkeit ist wenig zu spüren, auch wenn sich Buffett in den folgenden fast fünf Stunden größte Mühe gibt.