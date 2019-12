Heimat des Euros : Wie die Deutsche Börse vom Brexit profitieren will

Es ist nicht bekannt, ob die Deutsche Börse sich die Geschichte des jungen David durchgelesen hat, wie er den Riesen Goliath besiegte. Oder ob sie lieber das Pokalspiel von Vestenbergsgreuth gegen Bayern München aus dem Jahr 1994 anschaute, um Mut zu fassen. Sie hat es jedenfalls gewagt, in einen Kampf gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner zu ziehen. „Es gibt wenige Beispiele in der Historie von Marktinfrastrukturanbietern, in denen es gelang, die Liquidität von einem Ort zu einem anderen zu bringen“, sagt Erik Müller, Vorstandsvorsitzender der Deutsche-Börse-Gesellschaft Eurex Clearing.

Daniel Mohr Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Woche. F.A.Z.

Konkret geht es um nichts weniger als den 100 Billionen Euro schweren Markt für außerbörslich gehandelte Zinskontrakte. Mit diesen Papieren sichern sich Staaten und Unternehmen gegen das Risiko von Zinsänderungen ab. Angesichts von Billionen Schulden, die Staaten und Unternehmen vor sich herschieben, ist das ein wichtiger Markt. Nach dem Devisenhandel ist es der zweitgrößte Finanzmarkt. Und London ist der Platzhirsch – im Devisenhandel, im außerbörslichen Derivatehandel und eben auch bei den Euro-Zinskontrakten. Für verrückt wurde von manchem das Ansinnen der Deutschen Börse gehalten, daran etwas ändern zu wollen. Börsen haben den Hang zu Monopolen. Es ist für alle Marktteilnehmer attraktiv, sich auf den Marktplatz zu begeben, wo die meisten anderen Marktteilnehmer sind. Weil dann dort die meisten Geschäfte stattfinden, entsprechend viel Liquidität ist und man sich relativ sicher sein kann, dort am günstigsten und zu fairen Preisen handeln zu können.

Keine Bank käme daher von sich aus auf die Idee, nicht mehr in London aktiv zu sein, wo alle sind, sondern lieber allein in Frankfurt. Die Deutsche Börse erdachte sich daher ein Partnerschaftsmodell, das die zehn aktivsten Marktteilnehmer in Frankfurt am Geschäftserfolg beteiligt und den besten fünf auch noch Sitze im Aufsichtsrat der Eurex Clearing AG verspricht. Das Ergebnis nach zwei Jahren: 35 Banken machen beim Partnerschaftsprogramm mit. Darunter alle großen Adressen aus London, Paris und von der Wall Street. JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank, Commerzbank und Landesbank Baden-Württemberg sitzen seit Mitte 2018 im Aufsichtsrat.

London ist immer noch der größte Marktplatz. Aber im Interbankengeschäft zur Verrechnung von Euro-Zinsderivaten kommt Frankfurt mittlerweile auf einen Anteil von 30 Prozent. An einigen Tagen sind es sogar mehr als 50 Prozent. Zweites Ziel von Erik Müller und seinem Team ist es nun, auch die großen Fondsgesellschaften und Versicherer zu mehr Geschäft in Frankfurt zu bewegen. Und hier sieht Müller Anlass für Optimismus: „In diesem Jahr haben sich mehr als 150 neue Endkunden bei uns angeschlossen, so dass wir nun auf 280 kommen.“ Alle großen Euro-Marktteilnehmer sind jetzt dabei. „Damit sind die Grundlagen geschaffen und es ist das Ziel für 2020, diese Kunden zu mehr Geschäften in Frankfurt zu motivieren.“ Der Marktanteil von Frankfurt gegenüber London beträgt hier derzeit 10 Prozent.

Nimmt man die Interbankengeschäfte und das Endkundengeschäft zusammen, kommt die Deutsche Börse in der Verrechnung außerbörslicher Zinskontrakte derzeit auf einen Marktanteil von 15 Prozent – vor zwei Jahren lag er nahe null. Das Ziel bis zum Jahresende waren eigentlich 25 Prozent. „Wir sind auf einem guten Weg dahin, egal, welche Form der Brexit letztlich annimmt“, sagt Müller. Denn ohne das Votum der britischen Wähler im Juni 2016 hätte die Deutsche Börse den Angriff wohl kaum gewagt.