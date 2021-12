IT-Branche : Die Software AG schockt die Börse

Deutschlands zweitgrößtes Softwarehaus steht vor dem massivsten Umbau seiner jüngeren Geschichte. In der Nacht zum Dienstag gab die Software AG bekannt, den amerikanischen Technologieinvestor Silver Lake an Bord zu holen, sich von ihm eine Kapitalspritze von mehr als einer Viertelmilliarde Euro verpassen zu lassen und einen Wechsel der Spitzenposten im Aufsichtsrat zu akzeptieren. Damit soll das seit Jahren wirtschaftlich auf der Stelle tretende Geschäft des Darmstädter Unternehmens neuen Schwung erhalten und der seit Langem anvisierte Wachstumspfad wieder beschritten werden.

An der Börse kamen diese Aussichten jedoch gar nicht gut an. Der Kurs der Aktie fiel um rund 11 Prozent und notierte im Handelsverlauf so wieder mit deutlich weniger als 35 Euro. Der Preis des Papiers war Ende November erstmals deutlich nach oben geschnellt, als Spekulationen am Markt hochgeschossen waren, dass das Unternehmen zum Verkauf gestellt werden könnte. Rund 30 Prozent der Aktien werden von der Stiftung des Gründers und Informatikers Peter Schnell gehalten. Der hatte das Unternehmen Ende der Sechzigerjahre mit fünf Partnern aus der Taufe gehoben. Heute bietet die Software AG Programme und digitale Datendienste rund um das Steuern und Verwalten von Produktionsprozessen und ganzen Unternehmen an.

Die Transformation soll entschlossener durchgeführt werden

Silver Lake gilt in der Technologiebranche als einer der großen Investoren. Der Fonds ist schon bei Unternehmen wie dem Computerhersteller Dell, der chinesischen Alibaba-Gruppe oder dem IT-Security-Anbieter Symantech engagiert. In Europa ist er unter anderen am schwedischen Bezahldienst Klarna, dem Lieferdienst Getir, der SAP-Gesellschaft Qualtrics und der Reiseplattform Omio beteiligt. Silver Lake ist auf Gewinnmaximierung fixiert und für sein entschlossenes und auch hemdsärmeliges Vorgehen bekannt. Nun nehmen die Amerikaner auch die Software AG in ihr Portfolio.

Dafür werden sie eine nachrangige und unbesicherte Wandelschuldverschreibung der Deutschen zeichnen. Laut einer Unternehmensmitteilung wird das Papier Anfang 2027 fällig. Es ist bis dahin mit 2 Prozent verzinst und hat einen Wandlungspreis von 46,54 Euro. Die Umwandlung in Aktien könnte Silver Lake mit bis zu 10 Prozent am Gesamtkapital der hessischen Softwareschmiede zum zweitgrößten Anteilseigner machen. Auf der anderen Seite werden der Software AG nun erst mal 344 Millionen Euro in die Kassen gespült. Dieses Geld will der Vorstand in das anvisierte Wachstum investieren. So sollen Zukäufe vorangetrieben und die nächste Phase des vor drei Jahren bereits gestarteten Umbaus begonnen werden – allerdings mit mehr Entschlossenheit als bisher.

Nach den Worten des Vorstandsvorsitzenden Sanjay Brahmawar ist die Software AG jahrelang nicht von der Stelle gekommen. Im vergangenen Jahr war der Umsatz gar um 6 Prozent auf 835 Millionen Euro gefallen. Von Juli bis September stiegen die Erlöse zwar das zweite Quartal in Folge, im Gesamtjahr aber werde man das mittelfristige Ziel von mehr als einer Milliarde Euro abermals verfehlen. Mit einem Quartalsumsatz von zuletzt knapp 200 Millionen Euro ist das Unternehmen mit global 4700 Mitarbeitern weit von seinen Versprechungen entfernt.

Möglichkeiten müssen auch wahrgenommen werden

Schon Brahmawars Vorgänger hatte einen Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde Euro angepeilt, konnte das Ziel auch einmal erreichen, fiel dann aber wieder über Jahre hinweg unter die eigene Zielmarke. Das müsse sich in naher Zukunft ändern, sagt Brahmawar. Dafür habe man Silker Lake gewonnen. „Es ging nicht ums Geld“ sagt er. „Wir haben 500 Millionen Euro in der Kasse.“ Es gehe vielmehr um Perspektiven und den verbesserten Auftritt vor allem auf dem nordamerikanischen Markt, wo man weit unter seinen Möglichkeiten spiele.

Der Einstieg der Amerikaner und die damit einhergehende Kapitalzufuhr hat aber auch ihren Preis. So nehmen Karl-Heinz Streibich, der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrats, und Ralf Dieter, der bisherige Vorsitzende des Prüfungsausschusses des Gremiums, mit Wirkung zum 31. Januar ihre Hüte. Ersatz soll bereits gefunden sein: Jim Whitehurst, einstiger Vorstandsvorsitzender des IT-Hauses Red Hat, und Christian Lucas, Managing Director und mitverantwortlich für das Europa-Geschäft von Silver Lake, werden in den Aufsichtsrat gehen. Lucas wird allem Anschein nach Vorsitzender des Gremiums.

Auf dem Weg zu einer besseren Zukunft

Brahmawar erklärte: „Christian Lucas und Jim Whitehurst werden unseren Aufsichtsrat mit wertvoller Expertise bereichern, während wir durch neue Partnerschaften, Investitionen und Übernahmen wachsen.“ Finanzvorstand Matthias Heiden erklärte: „Wir holen einen Technologieinvestor allererster Güte an Bord.“ Ob Silver Lake noch einen höheren Anteil über die anvisierten 10 Prozent hinaus erwerben könnte, ließ er offen: „Wie sich ein neuer Investor im Laufe der Zeit verhalten wird, kann ich aus heutiger Sicht nicht beurteilen.“

Die Analysten der Investmentbank Warburg beließen ihre Einstufung für die Software AG nach Bekanntgabe der Partnerschaft auf „Halten“. Das Kursziel stuften sie mit 38 Euro ein. Dass das Unternehmen nun Silver Lake an Bord habe, sei nach einer Dekade mit tristem Wachstum und Kursstagnation ein Eingeständnis verpasster Möglichkeiten, schrieb An­dreas Wolf in seiner Analyse. Eine Rückkehr auf den Wachstumskurs sollte sich aber positiv auf die Aktie auswirken.