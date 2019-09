Gegenmaßnahmen aus Bern : Schweizer Börse profitiert vom Bannstrahl der EU

Aktualisiert am

Die Schweizer Börse SIX in Zürich ist nicht mehr gleichwertig mit der EU. Bild: dpa

Nach dem Verlust der Börsenäquivalenz konzentriert sich der Handel mit Schweizer Aktien an der Heimatbörse in Zürich. Denn das Schweizer Finanzministerium hat bereits ein Gegenmanöver in Gang gesetzt und das wirkt.