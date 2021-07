Aktualisiert am

Rare Nachwuchs-Banker : Her mit den Talenten!

Die Finanzbranche sucht händeringend nach gut ausgebildetem Personal in der Nachhaltigkeit. Noch ist das Angebot aber dünn. Die Universität Kassel gehört zu den wenigen Hochschulen, die sich dem Problem annimmt.

Wer in das Suchfeld des Online-Jobportals Step­stone „Sustainable Fi­nance“ eingibt, erhält für den europäischen Raum direkt mehr als 5000 Angebote – obwohl es sich bei vielen davon schlicht um traditionelle Banking-Jobs handelt. Gesucht werden Berater und Analysten mit Nachhaltigkeits-Fokus oder etwa Sustainable- Finance-Experten im Bereich Sales. Die Anforderungen an die Bewerber ähneln dabei auch anderen Ausschreibungen für offene Stellen in der Branche: Ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium wäre gut, eventuell eine Bankausbildung und natürlich Berufserfahrung.

Doch es kommt etwas Neues auf die Bewerber hinzu: Sie sollen über vertiefte Kenntnisse in dem Bereich Sustainable Finance verfügen und einige Jahre Berufserfahrung in dem Feld vorweisen. Darüber könnte manch einer die Stirn runzeln, schließlich handelt es sich um ein sehr junges Feld. Anwärter, die Erfahrung und eine Ausbildung im Bereich Sustainable Finance mitbringen können, dürfte man zurzeit noch suchen wie die Nadel im Heuhaufen.