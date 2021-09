Deutschland seit 1949 : Wie Bundestagswahlen die Börse beeinflussen

Welcher Wahlausgang ist besser für die Wirtschaft? Und welcher für die Börse? Diese Fragen tauchen vor wichtigen Wahlen regelmäßig auf. Sucht man nach halbwegs objektiven Kriterien, bleibt fast nur der Blick in die Vergangenheit. Denn wie sich die Wirtschaft entwickeln wird, lässt sich im Voraus nur mit Vorsicht sagen. Fast gar nicht lässt sich die Börsenentwicklung prognostizieren.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Betrachtet man die Entwicklung seit Antritt der sozialliberalen Regierung im Jahr 1969, so scheint die Aussage klar. Immer wenn die CDU an der Regierung war, lief es an der Börse besser. Besonders wenn die FDP auch noch dabei war. In den 16 Jahren der Regierung von Helmut Kohl etwa brachte es der F.A.Z.-Index im Jahresdurchschnitt auf ein Plus von 12 Prozent, und auch die schwarz-gelbe Regierung unter Führung von Angela Merkel brachte es noch auf einen Jahresdurchschnitt von mehr als 8 Prozent. Über die gesamte Ära Merkel hinweg aber schrumpft das Ergebnis auf rund 4 Prozent je Jahr zusammen.

Daraus könnte man nun folgern, dass das an der Regierungsbeteiligung der SPD gelegen hätte, zumal die Ergebnisse für von dieser geführte Regierungen noch schwächer sind. Kommt die Ära unter Helmut Schmidt noch auf einen Zuwachs, so hat sich der F.A.Z.-Index unter Gerhard Schröder per saldo kaum bewegt und verbuchte unter Willy Brandt gar ein erhebliches Minus.

Infografik Aktienmarkt, Konjunktur und politische Verantwortung Vergrößern

Doch diese Betrachtung ist in mehrerlei Hinsicht nicht ganz fair. Das fängt schon mit der Wahl des Zeitraums an. Blickt man zurück bis zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland, so ist es just die erste (rein) schwarz-gelbe Koalition unter Konrad Adenauer und später Ludwig Erhard, die mit einem durchschnittlichen Minus von 6 Prozent schlecht abschneidet. Und überhaupt ist die Börsenbilanz des Vaters des Wirtschaftswunders in seiner Kanzlerschaft mit einem Minus von knapp 9 Prozent pro Jahr miserabel.

Schaut man dagegen ans andere Ende der Skala, so kommt man ins Grübeln, ob eine schwarz-gelbe Koalition mit der AfD am Ende für die Aktienkurse am besten wäre. Denn mit einem Zuwachs von mehr als 30 Prozent je Jahr schneidet das erste Jahrzehnt der Bundesrepublik am besten ab, als CDU und FDP gemeinsam mit Splitterparteien wie der „Deutschen Partei“ und dem „Gesamtdeutschen Block / Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten“ regierten, also Parteien, die man dem rechtsgerichteten Spektrum zurechnen würde. Platz zwei fällt dann übrigens der ersten großen Koalition unter dem Kanzler Kurt Georg Kiesinger zu.

Macht die Politik die Börse?

Aber auch hier ist der Vergleich nicht ganz fair. Die Daten für den F.A.Z.-Index im Archiv dieser Zeitung reichen zwar immerhin bis zum 30. September 1949 zurück, und so fehlen nur die ersten zehn Tage der deutschen Nachkriegsregierungen. Allerdings wurde der F.A.Z.-Index in den Jahren 1954 und 1961 grundlegend reformiert und von anfänglich 18 zunächst auf 25 und später auf die bis heute gültigen 100 Werte erweitert. Da die Indexwerte nur unvollständig zurückgerechnet wurden, kommt es hier zu Abweichungen. Insofern sind die Angaben zur Wertentwicklung vor 1961 als sehr gute Näherungswerte zu verstehen. Viel schwerer wiegen aber verschiedene kriegsbedingte Einflüsse wie Spekulationen auf den Lastenausgleich oder die Entflechtungen, die die Aktienkurse weit stärker beeinflussten als die Wirtschaftsentwicklung.

Vor allem aber ist, wie oft bei statistischen Zusammenhängen, die Frage nach Ursache und Wirkung zu stellen. Lief die Börse wirklich schlecht, weil Sozialdemokraten an der Regierung waren? Oder waren Sozialdemokraten an der Regierung, weil die Börse oder besser die Wirtschaft schlechter lief? Betrachtet man etwa Wachstum und Arbeitslosigkeit, so lässt sich feststellen, dass sich die Wachstumsrate während der CDU-geführten Jahre bis 1969 nahezu kontinuierlich abschwächte. Lag sie während der ersten Adenauer-Jahre noch bei rund 9 Prozent im Jahresdurchschnitt, waren es in den letzten Erhard- und den Kiesinger-Jahren weniger als 4 Prozent. Ähnliches gilt für die Entwicklung unter der Regierung Kohl, aber auch Schröder.