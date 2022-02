Russische Aktien : Kriegsängste an der Moskauer Börse

Mit seinem Truppenaufmarsch an den Grenzen zur Ukraine hat Russland bisher wenig erreicht. Am Moskauer Aktienmarkt aber hat das Manöver längst Folgen: Die Anleger erlebten im Januar einen der schlechtesten Monate seit Langem. Der in Dollar berechnete Leitindex RTS brach seit Jahresbeginn um 9,4 Prozent ein; sein in Rubel denominiertes Pendant, der MOEX-Index, um 6,3 Prozent. Zwar begannen die Kurse vor einigen Tagen wieder zu steigen – die Investoren stimmte offenbar optimistisch, dass die Verhandlungen zwischen Moskau und Washington vorerst weitergehen sollen. Analysten halten die Zuwächse aber nur für vorübergehend; bei neuen Anzeichen einer Eskalation des Konflikts dürften die Kurse wieder fallen.

Katharina Wagner Wirtschaftskorrespondentin für Russland und die GUS mit Sitz in Moskau. Folgen Ich folge

Die panikartigen Verkäufe begannen Mitte Januar, als klar wurde, dass die Gespräche zwischen Moskau und den Vertretern des Westens über die vom Kreml geforderten „Sicherheitsgarantien“ ergebnislos verlaufen waren. Russland fordert unter anderem, dass die NATO keine neuen Mitglieder in seiner Nachbarschaft mehr aufnimmt, insbesondere nicht die Ukraine – der Westen lehnt dies unter Verweis auf die Souveränität der Staaten ab.

Ein eigentlich unbedeutendes Interview des stellvertretenden russischen Außenministers, der eine militärische Antwort Moskaus in dem Konflikt andeutete, brachte den Aktienmarkt, der bis dahin kaum auf die Krise reagiert hatte, schließlich ins Wanken: Um gut 4 Prozent brach der MOEX-Index Mitte Januar ein – so stark wie zuletzt zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020. In den folgenden Tagen ging es mit jeder Nachricht, die auf Eskalation hindeutete, so weiter – am Montag vor einer Woche stürzte der RTS-Index um 8,1 Prozent ab, weil bekannt geworden war, dass Washington die Angehörigen seines Botschaftspersonals in Kiew angewiesen hatte, das Land zu verlassen.

Nicht einmal hoher Ölpreis hilft

Die geopolitischen Risiken wirkten stärker auf die Anleger als positive Faktoren wie die hohen Preise auf Öl, Gas und Metalle, sagte Elbek Dalimow, Analyst der Anlagegesellschaft Aton; es könne gut sein, dass dies auch mittelfristig so bleibe: „Wenn der Markt einen Krieg fürchtet, hilft nicht einmal ein hoher Ölpreis.“ Der in Paris lehrende russische Ökonom Sergej Gurijew wies vergangene Woche darauf hin, dass Öl um ein Drittel wertvoller sei als vor der Pandemie, Russlands RTS-Index aber erst wieder auf seinem Vorpandemieniveau angekommen sei, während globale Aktienkurse um 20 bis 40 Prozent darüber gehandelt würden. Verstärkt wurden die Kursabfälle durch etliche sogenannte „margin calls“. Dabei werden von den Anlegern Eigenkapitalnachschüsse auf kreditfinanzierte Wertpapierbestände gefordert; wenn sie diese nicht anderweitig liefern können, müssen sie ihre Aktien verkaufen.

Zwar dürften die Kurse schnell wieder steigen, wenn das Risiko eines Krieges und damit einhergehender Sanktionen wieder in den Hintergrund treten sollte, denn russische Aktien sind im internationalen Vergleich günstig bei hohen Dividendenrenditen. Die Investmentbank Morgan Stanley etwa hält für den Fall einer Deeskalation des Konflikts Zuwächse um 79 Prozent für möglich – bei einer Verschärfung der Lage einen Absturz um 16 Prozent. Vorerst aber bleibt die Nervosität groß. Auch der Rubel, der noch im vergangenen Jahr als vielversprechendste unter den Schwellenländerwährungen galt, leidet unter Russlands aggressiver Außenpolitik.

Bankaktien unter Druck

Am Montag vor einer Woche erreichte der Wert des Rubels zum Dollar im Laufe des Handelstages zum ersten Mal seit Herbst 2020 beinahe die Marke von 80 Rubeln, woraufhin die Zentralbank bekannt gab, ihre Fremdwährungskäufe auf unbestimmte Zeit einzustellen. Laut Dmitrij Dolgin, dem Chefökonomen der ING-Bank für Russland, stieg die Risikoprämie des Rubels im Verhältnis zum Dollar zuletzt von 11 auf 14 Prozent. Ohne die politischen Spannungen wären so für einen Dollar nur rund 74 Rubel zu zahlen, statt wie derzeit, nach einer gewissen Stabilisierung in den vergangenen Tagen, gut 77 Rubel.

Mehr zum Thema 1/

Unter den Aktien, die in den Turbulenzen seit Jahresbeginn am meisten an Wert verloren, waren einerseits russische Banken – die bei einer Invasion der Ukraine mit harten Strafmaßnahmen belegt werden könnten – vor allem aber Technologiekonzerne. Der Onlinehändler Ozon etwa verlor im Januar um beinahe 40 Prozent an Wert, die Papiere von Russlands größtem IT-Konzern Yandex, die Anfang November um 86 Dollar gehandelt wurden, stehen jetzt bei 44 Dollar; die Marktkapitalisation fiel von 30 Milliarden auf 16 Milliarden Dollar.

Laut Denis Buiwolow, Analyst bei der Investmentgesellschaft BKS, ist die Schwäche der Techkonzerne Teil eines globalen Trends wegen der geplanten Straffung der amerikanischen Geldpolitik. Hinzu kamen die Kriegs- und Sanktionsängste, die insbesondere ausländische Anleger dazu veranlassten, ihre „riskanten“ Aktien, darunter die russischer Techkonzerne, zu verkaufen.