Aktienmarkt nimmt Schaden : Ausverkauf auch in der Schweiz

Leere Straßen auch in Lausanne: Doch die Börsen hat es nicht ganz so hart getroffen. Bild: EPA

Von wegen sicherer Hafen: Auch die Schweiz ist schwer von der Corona-Krise getroffen. In der Eidgenossenschaft sind in Relation zur Einwohnerzahl sogar deutlich mehr Menschen an dem Coronavirus infiziert als in Deutschland.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. F.A.Z.

Und die Maßnahmen der Regierung zur Bekämpfung der Krankheit sind ähnlich hart und einschneidend wie in den Nachbarländern. Die Schweiz steuert auf eine Rezession zu. Und die Anleger lassen ihre Aktien fallen wie heiße Kartoffeln. Der Swiss Market Index (SMI), in dem die 20 wichtigsten Titel geführt sind, hat seit Anfang Januar mehr als 23 Prozent eingebüßt und stand Dienstag Mittag bei 8100 Punkten, dem niedrigsten Stand seit Ende 2016.