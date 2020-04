Interview mit Blackrock-Chef : „Die Märkte werden wieder runtergehen“

Martin Lück ist der deutscher Chefstratege des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock. Im Interview spricht er darüber, wie es an den Märkten weitergehen könnte und was Anleger nun tun können.

Wie oft schauen Sie gerade in Ihr eigenes Aktiendepot?

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Im Moment tatsächlich täglich. Ich sitze ja auch im Homeoffice. In meinem Job gibt es aber ziemlich strenge Compliance-Regeln, wann ich kaufen und verkaufen darf. Viel tun kann ich also gar nicht.

Aber Ihre Kunden bleiben wahrscheinlich nicht so cool, oder?

Was man an der Börse investiert, sollte nie das Geld sein, was man zum Brötchen kaufen braucht. Insofern sollten die Anleger wegen der aktuellen Kursstürze auch nicht in Panik geraten. Aber ja, ich habe jetzt sehr viel Kontakt mit den Kunden, telefonisch. Alle wollen wissen, wo der Boden an den Märkten ist.