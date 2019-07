An kurzfristig kursrelevanten Informationen ist der Privatanleger kaum interessiert. 82 Prozent der Privatleute, die Aktien kaufen, tun dies zur langfristigen Vermögensbildung, also zur Altersvorsorge. Sie sind daher auch an einer regelmäßigen Dividende ebenso interessiert wie an einer kontinuierlichen Kurssteigerung. Das sind Ergebnisse aus der Studie „Verhalten und Präferenzen deutscher Aktionäre“ des Lehrstuhls von Bernhard Pellens für Internationale Unternehmensrechnung an der Ruhr-Universität Bochum.

Georg Giersberg Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Der Betriebswirt“. F.A.Z.

Für diese Untersuchung wurden alle 431.000 Privataktionäre der Deutschen Post befragt. Geantwortet haben 32.000, die Ergebnisse sind aus wissenschaftlicher Sicht „hoch signifikant“. Die Ergebnisse der Befragung wurden so gewichtet, dass sie dem Durchschnitt der Gesamtheit aller deutschen Privataktionäre entsprechen und damit auch verallgemeinerungsfähige Aussagen zulassen.