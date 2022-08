Neue Anleihen : Wetten auf die nächste EZB-Zinserhöhung

Geht es jetzt „klackklackklack“ weiter oder doch eher „klack . . . klack . . . klack“? An den Finanzmärkte wird gerade darauf gewettet, wie die Europäische Zentralbank (EZB) nun nach der ersten Zinserhöhung im Euroraum seit immerhin elf Jahren weitermachen wird. „Graduell“, also „schrittweise“, sollten die Zinserhöhungen erfolgen, hatte die EZB verlauten lassen. Was manche Mitglieder des EZB-Rates dazu veranlasste, hervorzuheben, dass „graduell“ nicht unbedingt auch „langsam“ heißen müsse.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft.

Noch im Juni hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde durchblicken lassen, dass die erste Zinserhöhung im Juli wohl nur 0,25 Prozentpunkte betragen werde, dass dafür der zweite Zinsschritt im September größer ausfallen könnte, was mit 0,5 Prozentpunkten gedeutet wurde. Nun hat die Notenbank aber schon im Juli die Zinsen um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Heißt das im Umkehrschluss, im September reicht ein kleiner Zinsschritt? Oder bleibt es bei 0,5 Prozentpunkten? Oder will sie angesichts von mehr als 8 Prozent Inflation in die Eisen steigen, was für 0,75 Prozentpunkte sprechen könnte?