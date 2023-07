Wert von 100 Millionen Dollar : Daniel Ek verkauft Spotify-Aktien

Zwei Tage nach Veröffentlichung der Halbjahreszahlen des Musikstreaming-Marktführers hat Spotify-Chef Daniel Ek den Verkauf von 675.000 Aktien angekündigt. Wie aus einer Mitteilung des Dienstes an die US-Börsenaufsicht SEC von Donnerstag hervorgeht, entspricht der Wert des von einer Gesellschaft des Schweden abgegebenen Pakets rund 100 Millionen Dollar.

Die Spotify-Aktie hatte nach Vorlage der Zahlen rund 14 Prozent verloren. Zwar gewann der Dienst im zweiten Quartal mehr neue Abonnenten und monatlich aktive Nutzer als zuvor prognostiziert. Umsatz und Ausblick blieben jedoch hinter den Erwartungen zurück. Einen Tag zuvor hatte Spotify Preiserhöhungen für 53 Märkte angekündigt. Am Donnerstag notierte die Aktie mit 144,5 Dollar (minus 3 Prozent), zum Handelsstart am Freitag bewegte sie sich kaum. Die Marktkapitalisierung von Spotify beträgt rund 28 Milliarden Dollar.

Stand Ende 2022 war Ek mit 16,5 Prozent der Aktien, respektive etwa 32 Millionen Papieren, der größte einzelne Anteilseigner von Spotify. Ko-Gründer Martin Lorentzon hielt zu diesem Zeitpunkt 11,1 Prozent, der schottische Vermögensverwalter Baillie Gifford 14,5 Prozent. 8,6 Prozent lagen beim chinesischen Tech-Konzern Tencent, eine Beteiligung, die auf das Jahr 2017 zurückreicht.

Wer noch an Spotify beteiligt ist

Damals erwarben der in China führende Musik-Streamingdienst Tencent Music Entertainment (TME) und Spotify jeweils gegenseitig Beteiligungen am anderen Unternehmen. Noch weiter zurück reicht die Beteiligung vom größten Musikkonzern der Welt, Universal Music, an Spotify. Laut Universal Jahresbilanz hielt der Musikriese zum Ende des vergangenen Jahres 3,3 Prozent an Spotify - Aktien, die der Streamingdienst im Jahr 2008 im Rahmen der ersten Lizenzvereinbarungen für die Nutzung von Musik auf seiner Plattform abgegeben hatte.

Rund 18 Prozent der Anteile an Spotify erhielten die großen Plattenfirmen damals: An Sony BMG, das heute Sony Music ist, gingen rund 6 Prozent, Universal Music erzielte 5 Prozent, Warner Music 4 Prozent und die damals noch existierende EMI 2 Prozent. Universal übernahm einige Jahre später – unter einigen Auflagen – EMI und damit auch die 2 Prozent der Aktien. Durch die Ausgabe neuer Aktien verwässerte der Anteil an Spotify, im Gegensatz zu den drei anderen Parteien hat Universal bis heute aber keine Papiere verkauft.

Eks Verkauf beinhaltet der Mitteilung zufolge derweil 203.435 im Juli 2020 von Spotify direkt erhaltene Aktien und 471.565, die er im Mai 2022 für rund für 50 Millionen Dollar am Markt gekauft hatte. Den Kauf hatte Ek selbst via Twitter publik gemacht und kommentiert: „Ich glaube die besten Tage von uns [Spotify] liegen noch vor uns“. Damals war die Aktie etwas mehr als 100 Dollar wert. Anfang dieses Jahres kostete sie knapp 80 Dollar. Damit hat die Aktie seither deutlich im Kurs zugelegt.