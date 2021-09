Wende an Finanzmärkten : „Die Friedensdividende ist aufgebraucht“

Menschen sind gern etwas Besonderes. Deswegen meinen sie auch oft, in besonderen Zeiten zu leben. Viele Anleger glauben etwa, die Ungewissheit sei selten so hoch gewesen wie jetzt. Ingmar Przewlocka teilt diese Auffassung nicht. „Es gibt immer eine gewisse Ungewissheit an den Märkten. Das ist jetzt nicht wesentlich anders als sonst auch“, sagt der Portfoliomanager eines Mischfonds der britischen Fondsgesellschaft Schroders. Das Umfeld sei möglicherweise etwas weniger klar als sonst, aber nicht in außergewöhnlicher Weise. Exogene Schocks wie Covid19 oder 9/11 habe es schon immer gegeben und an diese müsse man sich anpassen. „Neue Marktsituationen ergeben sich laufend. Insofern ist kontinuierliche und frühzeitige Anpassung gewissermaßen die Voraussetzung erfolgreichen Investierens“, sagt Przewlocka. Derzeit aber sei die Gewinnsituation überraschend gut, und Geld- und Fiskalpolitik wirkten stabilisierend.

Trend zur De-Globalisierung

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft.

Der Fondsmanager hält daher auch nicht viel vom Aufhebens um punktgenaue Prognosen und deren mögliche Verfehlung. „Die Notenbanken haben ihre Inflationsziele bei einer Punktbetrachtung selten überhaupt erreicht, und Inflationsprognosen waren auch schon früher schwierig. Die Entwicklung des Marktumfelds ist abhängig von einer Vielzahl an Faktoren. Um zu einer Marktmeinung zu gelangen, muss man gewissermaßen verschiedene Puzzlestücke zusammensetzen“, meint er.