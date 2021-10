Weltspartag : Den Sparkassen macht das Sparen Kummer

Am Freitag ist wieder mal Weltspartag. Man könnte meinen, dieser sei eine deutsche Erfindung. Ist es aber nicht, sonst hieße er ja nicht Welt-Spartag. Die Geburtsstunde des „World Thrift Day“ schlug 1924 auf dem internationalen Kongress der Sparkassen in Mailand. Diese waren also von Anfang treibende Kraft hinter dieser bald einhundertjährigen Institution. Obwohl: Die Zeiten dafür waren schon einmal einfacher. Vorbei ist es mit Werbesprüchen der Achtzigerjahre wie „Lieber ordentliche Zinsen als blöde Plastikschweine geschenkt bekommen!“ Damals gab es noch deutlich mehr als 2 Prozent aufs Sparbuch. Heute, im August 2021, gab es auf Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist nur noch 0,08 Prozent – wer zwölf Monate davor geglaubt hatte, tiefer als 0,1 Prozent ginge es nimmer, sieht sich getäuscht.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Das ist auch den Sparkassen bewusst, die am Donnerstag wie in jedem Jahr anlässlich des Weltspartags ihr „Vermögensbarometer“ vorgestellt haben. Trotz oder vielleicht auch gerade wegen der niedrigen Zinsen können sich die Sparkassen über eines nicht beschweren: den Zufluss von Einlagen. Diese sind in den ersten acht Monaten des laufenden Jahres wieder um fast 25 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Doch was geschäftlich vielleicht positiv zu werten ist, macht dem Sparkassen- und Giroverband (DSGV) gesamtgesellschaftlich aber aufgrund der Motivation eher Kummer. Die Sparquote, die in den vergangenen 25 Jahren zwischen 9 und 11 Prozent betragen habe, sei im vergangenen Jahr pandemiebedingt sprunghaft auf 16,1 Prozent gestiegen. Doch auch für 2021 erwarten die Geldinstitute immer noch eine Quote von rund 15 Prozent.