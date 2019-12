Finanzmarkt : Wie wird das Börsenjahr 2020?

Die Börse hat in diesem Jahr viel Freude gemacht. Unsere Autoren haben sechs Finanzprofis gefragt, ob das so weitergeht. Das sind ihre Einschätzungen.

Auf amerikanische Aktien setzen (Blackrock)

2020 verspricht ein gutes Jahr an den Finanzmärkten zu werden, wenn auch nicht so spektakulär wie 2019. Am wichtigsten ist, dass die Zentralbanken bei ihrem Anfang dieses Jahres eingeschlagenen Lockerungskurs bleiben, was wir für sehr wahrscheinlich halten. Eher könnte es noch weitere Zinssenkungen geben, und somit steht die wichtigste Ampel für Aktien und Anleihen 2020 auf grün.

Das Wirtschaftsklima dürfte sich über die erste Jahreshälfte aufhellen, was das Gewinnwachstum der Unternehmen unterstützt und damit die Aktienkurse besser absichert. Schließlich rechnen wir mit keiner weiteren Eskalation im Handelskonflikt zwischen Amerika und China. Trump will am 3. November wiedergewählt werden, und dafür braucht er eine gut laufende Volkswirtschaft und Aktienmärkte, die nicht von schlechten Nachrichten verunsichert werden.

Somit bieten sich Chancen vor allem bei Aktien, wobei wir amerikanische Titel bevorzugen. Ihre Kurse profitieren von stärkerem Makrowachstum, höheren Margen und der Aussicht auf noch einmal steigende Aktienrückkäufe. Auch für Hochzinsanleihen sehen wir Potential, ebenso wie bei Alternativanlagen wie Immobilien.

Risiken lauern etwa für den Fall, dass eine unerwartet starke Wachstumserholung auch bei stillhaltenden Zentralbanken die langfristigen Zinsen steigen lässt und damit entsprechende Anleihepositionen abwertet.

Vorsicht vor Übertreibungen (Landesbank Hessen-Thüringen)

Allen politischen und wirtschaftlichen Irritationen zum Trotz konnten Aktien 2019 deutliche Kursgewinne verbuchen. Obwohl die gefühlte politische und wirtschaftliche Unsicherheit neue Höchststände erreicht hatte, blieben die Anleger gelassen. Der Hauptgrund hierfür war die ultralockere Geldpolitik der großen Notenbanken, die zu einem deutlichen Rückgang der Anleiherenditen geführt hat und somit die relative Attraktivität von Aktien erhöhte. Immerhin übersprang das weltweite Volumen negativ verzinster Staatsanleihen zur Jahresmitte die bisherigen Rekordwerte aus dem Jahr 2016.

2020 werden sich Aktien im Spannungsfeld aus hoher Bewertung und dem Mangel an Anlagealternativen bewegen. Bei einer zu erwartenden Verbesserung der Wachstumsaussichten werden Anleger vermutlich das Risiko- dem Renditekalkül unterordnen. Dabei kann es zeitweilig durchaus zu Übertreibungen kommen, weil der Mangel an Anlagealternativen grundsätzlich anhält.

Amerikanische Standardaktien sind inzwischen teuer. Auch wenn das Zinsniveau weiterhin niedrig bleibt, besteht kaum Spielraum für dauerhaft höhere Bewertungen. Vielmehr dürfte der Kursanstieg etwas geringer ausfallen als das Wachstum der Unternehmensgewinne. Somit besteht wenig Aufwärtspotential.

Auch der Dax hat in diesem Zyklus schon ungewöhnlich früh damit begonnen, eine Konjunkturerholung vorwegzunehmen. Etwas Kursspielraum ergibt sich im Jahresverlauf 2020 durch eine Aufhellung der globalen Wachstums- und Gewinnperspektiven. In unserem Hauptszenario (Eintrittswahrscheinlichkeit 70 Prozent) sehen wir den Dax überwiegend in der oberen Hälfte des fairen Bewertungsbandes von 10.500 bis 14.000 Punkten. Ausflüge über die 14.000-Punkte-Marke dürften von kurzer Dauer sein.

Die größten Risiken gehen 2020 von bereits gelöst geglaubten Konfliktfeldern aus (Brexit, Handel), die abermals aufbrechen. Die Folge wäre eine globale Rezession, bei der der Dollar unfreiwillig zum Gewinner wird und der Dax unter 9000 Punkte fällt (Eintrittswahrscheinlichkeit Negativszenario: 10 Prozent).

Das Überraschungspotential für 2020 liegt jedoch klar auf der positiven Seite. Kooperation statt Konfrontation ermöglicht es, dass sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland, in der Eurozone und in Amerika deutlich beschleunigt. In den positiven Bereich steigende Renditen von Bundesanleihen sowie Dax-Notierungen oberhalb der 15.000er-Marke wären die Folge (Eintrittswahrscheinlichkeit Positivszenario: 20 Prozent).