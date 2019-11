Notleidende Kredite : Welche Kreditrisiken stecken in den Bankbilanzen?

Der Bundesfinanzminister hat den deutschen Widerstand gegen einen gemeinsamen europäischen Schutz der Sparer vor Bankenpleiten aufgegeben. Damit rückt nun das brisante Thema der notleidenen Kredite in den Bilanzen europäischer Banken in den Blick, denn der Anteil ausfallgefährdeter Forderungen gilt als wichtige Kennzahl, um das Pleiterisiko einer Bank abzuschätzen. Dieses Risiko unterscheidet sich je nach Land deutlich, sodass Zweifel bestehen, ob ein gemeinsamer Pleiteschutz überhaupt unter fairen Bedingungen zustande kommen kann – oder ob Banken mit massenhaft faulen Forderungen in den Büchern eigentlich höhere Beiträge in den Einlagensicherungsfonds zahlen müssten, um das Risiko auszugleichen.

Die Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie die Bankenregulierungsbehörde EBA arbeiten schon seit Jahren daran, einheitliche Daten über notleidende Kredite zu erheben und deren Abbau voranzutreiben. Dabei zeichnen sich ermutigende Erfolge ab. So ist das Volumen fauler Forderungen laut EZB-Daten auf 561 Milliarden Euro deutlich gesunken. Im Jahr 2016 war die Summe mit 936 Milliarden Euro noch fast doppelt so hoch gewesen. Und als die gemeinsame Großbankenaufsicht unter dem Dach der EZB vor 5 Jahren startete, hatte das Volumen noch mehr als eine Billion betragen. Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling hat den stetigen Abbau schon vor einiger Zeit und auch jetzt wieder mit Blick auf den deutschen Vorstoß für die Einlagensicherung gelobt. Er betonte aber auch, wie nötig ein weiterer Rückgang sei.