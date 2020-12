Macht zu die Tür : Welche Aktien vom Lockdown profitieren

Aktualisiert am

Ausgerechnet kurz vor dem Fest müssen die Geschäfte schließen, was die Umsätze sinken lässt. Wie im Frühjahr trifft es einige mehr als andere. Die Börse honoriert es daher stark, wenn Händler auch das Digitalgeschäft beherrschen.

Ein Zara-Schriftzug an einem ehemaligen Geschäft in Frankfurt wird entfernt. Bild: Bloomberg

Ein geruhsames Vorweihnachten wird es wohl nicht werden. Durch die Corona-Pandemie und den starken Anstieg der Infektionszahlen trotz des Teil-Lockdowns wird der letzte Handelstag zwar schon eine Woche vor dem Festtag liegen. Aber der Online-Handel ist inzwischen durch alle Generationen hindurch so etabliert, das niemand auf Geschenke verzichten muss. Und der Einzelhandelsverband HDE weist außerdem auf die Möglichkeit hin, etwa Bücher telefonisch in der Buchhandlung zu bestellen und durchs Fenster herausgereicht zu bekommen und zu bezahlen.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. F.A.Z.

In jedem Fall verändern aber die neuerlichen Ausgangsbeschränkungen wieder die Art des Einkaufs und damit die Konsumströme und so auch die Umsatzentwicklung im vierten Quartal dieses Jahres – und wahrscheinlich auch im ersten Quartal des kommenden Jahres. Die Börsenreaktionen fallen entsprechend den Stärken der Unternehmen und ihrer Resilienz gegenüber den Lockdowns aus. Am Dienstag legten mit dem schwedischen Konzern H&M und der spanischen Inditex, zu der Zara, Bershka und Massimo Dutti gehören, ihre Zahlen für die drei Monate bis Ende November vor.