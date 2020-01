Fondsvergleich : Die richtig erfolgreichen Fonds

Viele Fondsmanager sind gute Geschichtenerzähler – eine Fähigkeit, die in diesem Berufsstand von Bedeutung ist. Schließlich muss ein Manager seine Kunden von seinen Anlage-Ideen überzeugen können, was bei den wenigsten Menschen durch das reine Herunterbeten von Zahlen funktioniert. Eine schlüssige „Story“ (das Wort hat sich auch an den Finanzmärkten eingebürgert) ist da viel wert.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Aber gute Geschichtenerzähler sind nicht automatisch gute Fondsmanager. Sonst müsste funktionieren, was die Herren und wenigen Damen regelmäßig zum Besten geben. Am Ende ihrer Geschichten läuft es nämlich üblicherweise auf folgendes Fazit hinaus: In guten Börsenzeiten, so lautet regelmäßig die Selbsteinschätzung, setze man auf jene Aktien, deren Kurse sich besonders gut entwickeln, und in schlechten Börsenzeiten vermeide man jene Aktien, deren Kurse besonders schlecht abschnitten. Ein Indexfonds (ETF), der natürliche Feind jedes klassischen Fondsmanagers, könne das nicht, weil er eben die Wertentwicklung eines Börsenbarometers wie des Dax eins zu eins abbildet. Eine schlüssige Erzählung, oder?