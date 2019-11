Unbekannte Gewinneraktien : Kursraketen aus Deutschland

Aktualisiert am

Auch am deutschen Markt gibt es Aktien, die ordentliche Gewinne vorweisen können. Bild: F.A.S.

Es gibt Zeiten, in denen es richtig Spaß macht, Aktionär zu sein. Die vergangene Woche zählte definitiv dazu: Schon am Montag übertraf der deutsche Aktienindex Dax die Marke von 13.000 Punkten, an den folgenden Tagen ging es dann sogar noch weiter aufwärts – zu verdanken war dies recht ordentlichen Quartalszahlen der deutschen Unternehmen und einer angeblichen Annäherung im Handelsstreit zwischen Amerika und China.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Wie immer aber ist ein Blick auf nur wenige Börsentage eine Momentaufnahme, die für sich genommen nicht viel aussagt. Jeder erfahrene Börsenbeobachter weiß: In der nächsten Woche kann die Welt schon wieder ganz anders aussehen. Wer wirklich etwas über die Börsen erfahren will, muss darum längere Zeiträume in den Blick nehmen. Das fördert manch überraschende Erkenntnis zutage.