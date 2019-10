Wechsel an der EZB-Spitze : Draghi und die Deutschen

Nirgendwo ist EZB-Präsident Mario Draghi, der am 31. Oktober abtritt, auf so viel Protest gestoßen wie in Deutschland. Am Ende hat er die Macht der Europäischen Zentralbank überdehnt. Eine Bilanz.

Die Geschichte der Entfremdung zwischen Mario Draghi und weiten Teilen der deutschen Öffentlichkeit ist keine Geschichte, in der es primär um geldpolitische Konzepte, Inflationsraten und Zinssätze geht. Im Kern handelt es sich um eine Geschichte von Macht, Ohnmacht und Kontrollverlust.

Draghi hat Deutschland, das glaubte, mit dem Vertrag von Maastricht und einer an der Deutschen Bundesbank ausgerichteten Konstruktion der Europäischen Zentralbank (EZB) beherrschenden Einfluss auf die Geschicke der Währungsunion ausüben zu können, die Vergänglichkeit von Macht verdeutlicht. „Es gab eine prestigeträchtige Institution, die Bundesbank, mit einer vor 20 bis 50 Jahren erfolgreichen Geldpolitik – als fast jeder andere in der Welt einen Politikfehler nach dem anderen beging“, sagte Draghi kürzlich der „Financial Times“, um unerbittlich fortzusetzen: „Aber mit dem Euro sind wir in eine neue Welt eingetreten. Und diese Welt veränderte sich schnell.“

Die Entfremdung zwischen Draghi, der international als Geldpolitiker höchstes Ansehen genießt, und Deutschland fand auf drei miteinander verbundenen Ebenen statt. Die oberste Ebene betraf die Grundkonstruktion der Währungsunion. Wesentlich auf deutsches Drängen wurden in den Vertrag von Maastricht Sicherungen eingebaut, die eine übermäßige Verschuldung der Staatshaushalte und eine gegenseitige Haftung der Mitgliedsländer für die Schulden der anderen ausschloss, weil man daraus Gefahren für den stabilen Geldwert fürchtete.

Im Nachhinein ist man schlauer: Ein bedeutendes Manko ist im Rückblick die einseitige Fixierung auf Sicherungen gegen eine hohe Inflation des Güterpreisniveaus gewesen, die bis heute nicht kam. Aber die Konstruktion enthielt keine Sicherungen gegen die Verheerungen einer schweren Finanzkrise.

Zielscheibe für Akademiker und Medien

Doch schon in der großen Finanzkrise der Jahre 2007 bis 2009 erwies sich in der Eurozone eine Kombination aus gemeinsamer Geldpolitik bei nationaler Finanzpolitik und segmentierten Finanzmärkten als nicht optimal, und spätestens seit dem Ausbruch der Euro-Krise im Jahre 2010 steht diese Konstruktion zumindest außerhalb Deutschlands unter scharfer Kritik. Von amerikanischen Ökonomen hätte man früh lernen können, dass eine Währungsunion mit einer gemeinsamen Geldpolitik mindestens ein weiteres gemeinsames Element benötigt, um wetterfest zu sein: entweder eine Banken- und Kapitalmarktunion oder, aus politischer Sicht fraglos problematischer, eine gemeinsame Finanzpolitik.

In beiden Fällen ist eine gewisse Form der supranationalen Risikoteilung kaum zu vermeiden, so wie auch eine gemeinsame Geldpolitik Elemente grenzüberschreitender Risikoteilung beinhaltet. Dies wurde allerdings erst richtig gesehen, als in der Euro-Krise die Zeit für Grundsatzdebatten knapp war. Damals hat die Bundesregierung unter dem Druck der Ereignisse und dem Druck der Partner (darunter hinter den Kulissen nicht zuletzt die Vereinigten Staaten) Konzessionen in Richtung einer supranationalen Risikoteilung gemacht.

Draghi hat in der Konstruktion der Währungsunion keine bedeutende Rolle gespielt, aber er hat seine Rolle als Präsident der Europäischen Zentralbank genutzt, um für Fortschritte in der Integration der Finanzpolitik sowie der Banken- und Kapitalmärkte einzutreten. Damit wurde für die sich in Deutschland zunächst vor allem in der akademischen Szene, dann auch in den Medien und in der Politik ausbreitende Euro-Kritik nicht nur die Bundesregierung zur Zielscheibe von Anfeindungen, sondern auch der EZB-Präsident.