Amerikanische Notenbank : Was die Zinserhöhung der Fed für Anleger bedeutet

Die kurze Erholung am deutschen Aktienmarkt ist schon wieder abgewürgt. Nachdem der Dax am Mittwoch um bis zu 4 Prozent zugelegt hatte und auch am Donnerstag noch im Plus startete, drehte er alsbald ins Minus. Bis zum späten Nachmittag verlor er 1 Prozent auf 14.290 Punkte. Auch der Auswahlindex der Eurozone, der Euro Stoxx 50, gab nach und verlor bis zum Nachmittag 0,7 Prozent. Neben der schwindenden Hoffnung auf eine baldige Waffenruhe in der Ukraine drückte vor allem die von der amerikanischen Notenbank Federal Reserve am Mittwoch Abend fortgeführte Zinswende die Stimmung.

Es war die erste Zinserhöhung in den Vereinigten Staaten seit dem Jahr 2018. Die Fed hievte den Leitzins wie erwartet um einen Viertel Punkt auf die neue Zielspanne von 0,25 bis 0,50 Prozent. Sechs weitere Zinsschritte zeichnen sich ab. Für Ende 2022 halten Amerikas Notenbanker im Mittel ein Leitzinsniveau in einer Spanne von 1,75 bis 2,0 Prozent für angemessen. Bis Ende 2023 könnte es auf 2,8 Prozent getrieben werden. Damit signalisieren sie einen aggressiveren Kurs, als es viele Experten erwartet hatten.

„Besorgniserregende 7,9 Prozent“

Was heißt das nun für Anleger? „Während die Märkte in der Vergangenheit die Zinserhöhungszyklen gelassen hingenommen haben, könnte es dieses Mal anders sein“, warnt Gregor Hirt, Investmentstratege der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors. „Denn die Fed scheint eine restriktivere Haltung einzunehmen als ursprünglich erwartet. Anleger sollten daher aktiv nach Chancen für relative Renditeopportunitäten suchen.“ Anders als in den vergangenen Jahren sollten die Anleger seiner Ansicht nach davon absehen, einfach nur „Dips“ zu kaufen, also bei Kursrücksetzern zuzugreifen. Vielmehr erfordere das neue Umfeld eine vorsichtige Herangehensweise seitens der Anleger. „Möglicherweise ist dies der Beginn einer Periode von auf breiterer Basis enttäuschenden Anlagerenditen“, sagt Hirt.

Denn auch an den Anleihemärkten sei nun Vorsicht geboten. Das Umfeld sei das schwierigste für einen beginnenden Straffungszyklus seit Mitte der 1980er Jahre. „Wir gehen von einer stetigen monetären Straffung der Geldpolitik durch die Fed aus“, schreibt Hirt weiter. „Die Leitzinsen dürften über das neutrale Niveau angehoben werden, das wir auf 2,4 Prozent taxieren.“

Anleihe-Analystin Birgit Henseler von der DZ-Bank kommentierte: „Die Federal Reserve hat gestern auf ihrer Zinssitzung klar gemacht, dass sie alles tun wird, um die Inflation in den Griff zu kriegen,“ Aus ihrer Sicht sei das der richtige Schritt angesichts der aktuellen Teuerungsrate in den USA von „besorgniserregenden 7,9 Prozent“. Die Notenbanker hätten klar gemacht, dass sie die Inflation zur Not auch auf Kosten des Wirtschaftswachstums bekämpfen würden. Henseler rechnet damit, dass nun auch die Forderungen nach einer rigorosen Inflationsbekämpfung in der Eurozone lauter werden.

Am Anleihemarkt ließ die Fed-Zinserhöhung die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe am Donnerstagvormittag auf über 0,4 Prozent steigen, das höchste Niveau seit Ende 2018. Danach setzten aber wieder Käufe ein und drückten die Rendite auf 0,36 Prozent. Bei den amerikanischen Staatsanleihen stieg die Rendite in der fünfjährigen Laufzeit mit 2,1154 Prozent über die des zehnjährigen Titels mit 2,1101 Prozent.

Wenn die Zinsen kürzerer Laufzeiten über den längerfristigen liegen, wird dies als inverse Zinskurve bezeichnet. „Der Markt preist ein höheres Rezessionsrisiko ein, was sich an der Inversion zwischen der fünf- und der zehnjährigen Rendite erkennen lässt“, sagte Andrzej Skiba, Chef für US-Anleihen bei RBC Global Asset Management.

Auch Analysten von der NordLB warnten vor der steigenden Rezessionsgefahr. „Die Fed versucht jetzt aus allen Rohren zu feuern und scheint dabei sehr optimistisch zu sein, was die Widerstandsfähigkeit der (Welt-)Konjunktur angeht“, schrieben sie. „Sollte sich der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine aber noch hinziehen, dürfte unseres Erachtens die Weltwirtschaft stark auf die Probe gestellt werden – und solch massive Zinsanstiege haben oftmals eine Rezession zur Folge.“

Unbeeindruckt von dem Schritt der Fed zeigte sich der Euro, der seine Erholung aus den Vortagen behaupten konnte. Er lag mit 1,1053 Dollar wieder deutlich über den Niveaus aus der Vorwoche, als Sorgen über die Auswirkungen des Ukrainekriegs auf die europäische Wirtschaft den Kurs auf 1,0806 Dollar gedrückt hatten. Bis Jahresende erwartet Commerzbank-Devisenstratege Ulrich Leuchtmann den Euro wieder bei 1,16 Dollar. In seinem zentralen Szenario klingt der Krieg in der Ukraine ohne wesentlich neue Sanktionen schnell ab. Er rechnet unter dieser Annahme ab Oktober mit EZB-Zinserhöhungen und einer moderaten Erholung des Euro-Wechselkurses zum Dollar.

Der Weg, den die Märkte in den nächsten Tagen einschlagen werden, werde vornehmlich vom Ukrainekrieg und der Geldpolitik bestimmt, meint Olivier de Berranger, Anlagestratege bei der Fondsgesellschaft LFDE. Für ersteren wäre es vermessen, mit Bestimmtheit irgendeinen Verlauf vorherzusagen, schreibt der Franzose. Ein vollständiger und schneller russischer Sieg scheine aber immer unrealistischer, eine Art Stillstand und Rückkehr zu den makroökonomischen Fundamentaldaten sei am wahrscheinlichsten. Je länger aber der Konflikt anhalte, desto höher dürften die Rohstoffpreise bleiben, die Inflation hoch bleiben und das Wachstum zurückgehen. Das beeinflusse auch die Geldpolitik, so dass de Berranger zur Vorsicht bei Aktien rät, insbesondere bei Aktien mit hoher Bewertung, aber auch bei Staatsanleihen, die ihre Hauptkäufer verlören.