Bewegung in der Reisebranche : Was die Thomas-Cook-Insolvenz für Anleger bedeutet

Die Insolvenz von Thomas Cook schlägt in der Reisebranche große Wellen. Auch an der Börse hat die Pleite des zweitgrößten europäischen Reisekonzerns zu Beginn der Woche für manche Kursausschläge gesorgt. Als potentiellen Profiteur hatten die Anleger schnell die Nummer eins am Markt, den Reisekonzern TUI aus Hannover, ausgemacht. Der Kurs des Reiseveranstalters stieg nach Bekanntwerden der Insolvenz zunächst kräftig an und notierte zwischenzeitlich erstmals seit Februar wieder über 11 Euro. Auch für die Aktien der Deutschen Lufthansa und anderer europäischer Fluglinien ging es in der ersten Wochenhälfte zunächst steil bergauf. Schließlich könnte ein potentieller Wegfall der Fluggesellschaft Condor die in der Branche lange ersehnte Marktbereinigung vorantreiben – mit positiven Folgen für die Margen.

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Doch so klar wie in den ersten Börsenreaktionen stellt sich die Lage dann doch nicht dar. Für die Fluggesellschaften ging es schon in der zweiten Wochenhälfte wieder bergab, nachdem die British-Airways-Muttergesellschaft IAG vor einem niedrigeren Gewinn im laufenden Geschäftsjahr gewarnt hatte. Auch dass Condor durch den staatlichen Überbrückungskredit erst einmal weiterfliegen kann, hat der Konkurrenz nicht geholfen. Welche Folgen hat das Ausscheiden eines der wichtigsten Spieler am europäischen Reisemarkt also nun für die Anleger, die ihr Geld mit dem Fernweh anderer Leute mehren wollen?