Nach dem Insolvenzantrag : Was auf die Wirecard-Anleger jetzt zukommt

Die drohende Insolvenz des Dax-Konzerns trifft Anleger vor allem als Aktionäre. In den Fonds dürfte der Schaden in den meisten Fällen überschaubar bleiben.

Der Insolvenzantrag des im deutschen Standardwerteindex Dax notierten Unternehmens Wirecard hat viele Anleger kalt erwischt. Er habe sich entschieden, investiert zu bleiben, schrieb etwa noch am Dienstag ein Anleger in einem Internetforum. Die Technologie sei ja „super“ und Umsätze da. In den nächsten zwei bis drei Jahren gebe es sicher „eine Verdopplungschance.“ Solche Hoffnungen sind nun wohl Makulatur. Das zeigt die Reaktion der Anleger: Der Aktienkurs schrumpfte am Donnerstag um weiter 70 Prozent auf noch 3,50 Euro zusammen. Raus, raus, raus ist in solchen Fällen immer die letzte Devise. Wer im schlimmsten Fall im September 2018 Aktien zum Rekordpreis von knapp 200 Euro gekauft und gehalten hat, der hat nun fast 99 Prozent seines Investments verloren.

Noch ist das Insolvenzverfahren zwar nicht eröffnet, eine Ablehnung des Antrags als unbegründet durch das zuständige Amtsgericht München wäre aber ungewöhnlich. Für die Aktionäre sieht es in diesem Fall sehr schlecht aus. „Ein Aktionär ist grundsätzlich nicht Gläubiger im Insolvenzverfahren bezüglich des Verlustes seines Aktienwertes“, sagt der Münchner Rechtsanwalt Peter Mattil, der auf Kapitalmarktrecht spezialisiert ist. Nur wenn Schadensersatzansprüche aus unerlaubten Handlungen bewiesen werden könnten, insbesondere Verletzungen der Ad-hoc-Pflichten, könnten Aktionäre einen Anspruch als Gläubiger im Insolvenzverfahren anmelden. Mehrere Anwaltskanzleien bereiten wie berichtet schon entsprechende Sammelklagen vor.

Allerdings dürfte, selbst im Erfolgsfall die Insolvenzmasse für solche Schadensersatzforderungen erst sehr nachrangig angetastet werden. Grundsätzlich haben Fremdkapitalgeber Vorrang vor Eigenkapitalgebern. Da im Zweifel Anleiheinhaber und Banken auf die gleiche Weise hinters Licht geführt wurden, müssen sich die Aktionäre wohl auch da hinten anstellen.

An Anleihen hat Wirecard vor allem eine Wandelanleihe im Volumen von 500 Millionen Euro ausstehen, die nun als notleidend gilt. Privatanleger dürften wenig betroffen sein, hat die Anleihe doch eine Mindestanlage und Stückelung von 100.000 Euro. Nach Daten des Finanzinformationssystems Bloomberg waren die größten Gläubiger zuletzt Fonds der Gesellschaften Blackrock und Universal. Eine große Einzelposition von 2,4 Millionen Euro etwa findet sich in einem Rentenfonds der Apo-Bank. „Das entspricht einem Anteil am Fondsvolumen per 22.06.20 von 0,18 Prozent,“ sagte diese der F.A.Z. Millionenbeträge lagen zuletzt aber auch in diversen Anleihen-ETF von iShares. Eine zweite Wandelanleihe im Volumen von 900 Millionen Euro findet sich ebenfalls in diversen Fonds. Ursprünglich hatte diese der japanische Investor Softbank übernommen, sie aber weiterverkauft. Nach Bloomberg-Daten hielten Ende April Fonds des Schweizer Anleihenspezialisten Fisch daran rund 28 Millionen Euro.

Die großen Positionen, die einige Fondsmanager in Wirecard eingegangen sind, sind ein Riesenproblem für das ganze aktive Fondsmanagement“, sagt Ali Masarwah vom Fonds-Analysehaus Morningstar. Über Fonds sind auch viele Privatanleger in Wirecard investiert. Mit bis zu 10 Prozent, mittels Derivaten mitunter noch stärker, ging die Fondsgesellschaft der Deutschen Bank, DWS, zeitweise bei der Aktie in die Vollen. Die DWS nennt dafür eher technische Gründe, aus Sicht von Marsawah ist das ein Verstoß gegen die Diversifizierungsvorschriften von Fonds.

Aber auch die Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken, Union Investment, hatte im vergangenen Jahr im großen Stil Wirecard-Aktien gekauft, zum Teil auch für defensiv ausgerichtete Fonds wie den UniGlobal Vorsorge, die eigentlich für die Altersvorsorge von Kleinanlegern gedacht sind. DWS-Fondsmanager Tim Albrecht hatte seinen Großeinstieg schon kurz nach dem jüngsten Kurssturz gegenüber der F.A.Z. als Fehler bezeichnet. Sein Fonds DWS Deutschland hinkt seinem Vergleichsindex nun um gut 4 Prozentpunkte hinterher.