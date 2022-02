Mehr als 1 Prozent Zinsen für das Festgeld: Klarna setzt sich an die Spitze der Angebote in Deutschland. Ganz ohne Risiko ist das nicht. Ein schneller Rat in zwei Minuten.

Die meisten kennen Klarna bisher nur als Unternehmen, das Rechnungsbeträge von Onlinekäufen eintreibt. Doch das will der schwedische Zahlungsdienstleister ändern. Vergangenes Jahr trat die Klarna Bank mit einem Girokonto in Deutschland auf den Markt. Seit vergangener Woche kommt nun ein eigenes Festgeldkonto dazu. Gekoppelt ist es an das (kostenlose) Girokonto. Verwaltet wird alles über die Klarna-App. Das Verlockende an dem Angebot sind die Zinsen. 0,5 Prozent gibt es für ein Jahr Festgeld. Pluszinsen wohlgemerkt, nicht Minuszinsen wie mittlerweile oft auf Konten deutscher Banken. Wer sein Geld länger bindet, bekommt sogar bis zu 1,15 Prozent Zinsen im Jahr. Damit liegt Klarna im Zinsvergleich der FMH-Finanzberatung prompt auf Platz eins im Direktgeschäft, also ohne zwischengeschalteten Vermittler.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Wo ist der Haken? Schließlich denken deutsche Anleger bei hohen Zinsen schnell an die isländische Kaupthing Bank, die 2008 mit hohen Zinsen für Furore sorgte und dann zahlungsunfähig wurde. Nun ist Schweden größer als Island und Klarna ein etablierteres Unternehmen als Kaupthing. Es gilt indes die schwedische Einlagensicherung. Dort sind gesetzlich vorgeschrieben 1,05 Millionen schwedische Kronen oder umgerechnet 106.000 Euro je Kunde abzusichern. Das schwedische Rating hat die Höchstnote AAA. Für das Ausfallrisiko von Klarna selbst gibt es aber keine Einschätzung einer Ratingagentur.

Die Zinsen verspricht Klarna für Einlagen bis zu 500.000 Euro. Mit dem hohen Zinsangebot sollen Neukunden angelockt werden, denen im Jahresverlauf weitere Finanzdienstleistungen angeboten werden sollen. Außerdem sieht Klarna das Neukundengeld als Finanzierungsquelle für das internationale Wachstum im Geschäft mit Zahlungsabwicklungen. Sechs bis zehn neue Länder will Klarna 2022 erschließen. Das junge Unternehmen wächst dynamisch.

Ob es auch eine solide Bank für die Festgeldanlage ist? Den höheren Zinsen steht die fehlende Bonitätseinschätzung einer Ratingagentur gegenüber. Es bleibt also jedem Kunden selbst überlassen einzuschätzen, für wie sicher er sein Geld bei Klarna hält. Kommt es zum Ausfall, haben die Sicherungssysteme der Banken bisher jedoch ganz gut funktioniert. Auch wenn es im Fall von Kaupthing einige Zeit und Nerven geraubt hat, bis die Kunden ihr Geld wieder hatten.

Mehr zum Thema 1/

Haben Sie Fragen rund um das Thema Geld? Bitte an Daniel Mohr unter fragdenmohr@faz.de